Kılıçdaroğlu'ndan videolu açıklama: Bu saatten sonra değişmem

Partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası açıklama yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan videolu bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çağrısıyla CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu video mesaj yayınladı.

"BEN BİRLEŞTİRİRİM, BİRLEŞTİRMEYE DE DEVAM EDECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından video mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü 'bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir' dedim, 'yoksa bu ülke iflah olmaz' dedim. Türkiye’nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberut sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi, amaç aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktı. 'Bu sofraya o oturmasın bu oturmasın' diyerek, bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye’yi 20 yıldır yaşıyoruz zaten. 'Erdoğan gitsin, Erdoğanizm gelsin' bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasi operasyonlar ile yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız" ifadelerini kullandı.

'BU SOFTAYA OTURANLAR BÖYLE OTURDU, KALKAN DA ANCAK BU SEBEPTEN KALKACAKTIR'

Kılıçdaroğlu, sofranın büyümesi gerektiğini belirterek, "Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm, birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu softaya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığı ile sakin olmamız, bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamaktır. Onun için ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız, biz sorumlu davranmaya devem edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye’nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde Erdoğan’ı da Erdoğan’ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz, emin olun yeneceğiz" dedi

YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Toplantı öncesi Kılıçdaroğlu, ''Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." yorumunu yaptı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularına ilişkin "Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar." dedi.

6'LI MASADA CUMHURBAŞKANI ADAYI KRİZİ

Muhalefette cumhurbaşkanı adayı tartışması 6'lı masada krize neden oldu.

Akşener'in aday konusu hakkında "İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir." diye konuştu.

Öte yandan Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor." diyerek çağrıda bulundu.

4 PARTİ LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'yle görüştüğü açıklandı. 5 partiden ortak veya her partinin kendi açıklamasını yapması bekleniyor.

MANSUR YAVAŞ'A ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci ile ilgili açıklamasının ardından siyasi kulislerde hareketli saatler yaşanmaya başladı.

Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor." sözleriyle yaptığı çağrı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine geldi.

Kuşoğlu, yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra belediye binasından ayrıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalktığını duyurmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Özel gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız."