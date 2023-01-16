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Kılıçdaroğlu'ndan yeni vaat: ''Yurt dışı çıkış harcını kaldıracağız''

Kılıçdaroğlu'ndan yeni vaat: ''Yurt dışı çıkış harcını kaldıracağız''
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde yurt dışı çıkış harcını kaldıracaklarını söyledi.

Seçimlere sayılı günler kala partiler siyasi kampanyalarını hızlandırdı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık vaatlerde bulunmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu son paylaşımında yurt dışı harçlarıyla ilgili yeni bir vaatte bulundu.

İKTİDARA GELİNCE HARCI KALDIRACAK
İktidara geldiklerinde yurt dışı çıkış harcını kaldıracaklarını söyleyen CHP lideri, uygulamayı da utanç verici olarak yorumladı. CHP, lideri iktidara geldikten 6 ay sonra uygulamaya son vereceklerini belirtti.

"HEPSİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GİDECEK"
CHP lideri paylaşımında "Yurt dışına çıkışta alınan 'Yurt Dışına Çıkış Harcı' adını verdikleri haracı, 6 ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek." dedi.

 

Etiketler chp kemal kılıçdaroğlu yurt dışı çıkış harcı
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