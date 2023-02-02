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Kılıçdaroğlu'ndan ziraat mühendislerine kadro sözü

Kılıçdaroğlu'ndan ziraat mühendislerine kadro sözü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atama bekleyen ziraat mühendislerine kadro sözü verdi.

Sosyal medyada bir gönderi paylaşan ve “İktidara geliyoruz” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabındaki açıklaması şöyle:

 “Atama bekleyen ziraat mühendislerine sözümdür. İktidara geliyoruz, çiftçimizle birlikte çalışacağınız kadroları hızla sağlayacağız. Saray düzeninin çökerttiği ülke tarımını hep birlikte ayağa kaldırmaya ve dünyayla rekabet etmeye hazırlanın.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 15 bin ziraat mühendisinin atanması için iktidara çağrıda bulunmuş ve “Eğer yapmazsanız zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz” demişti.

 

Etiketler ziraat mühendisleri mühendisler atama kemal kılıçdaroğlu
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