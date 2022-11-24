Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta neyi açıklayacağı belli oldu

"Sabredin 3 Aralık'a kadar. Çok güzel şeyler açıklayacağız. 3 Aralık'ı bekleyin geliyor gelmekte olan" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta merakla beklenen konuşmasının ayrıntıları ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günkü partisinin grup toplantısında "ABD'ye ve İngiltere'ye gittim. Havuz medyasına baktım fırsatlar aradılar nasıl karalarız diye. Onlar ne yapabiliriz gezileri nasıl gölgeleriz arayış içindeydiler. Merak ettiler Genel Başkan neden gitti? Sabredin 3 Aralık'a kadar 3 Aralık'ta yeni vizyonu açıklayacağız. Türkiye'yi kriz zincirinden kurtaracağız. Çok güzel şeyler açıklayacağız sonsuza kadar krizi bitiren vizyon açıklayacağız. Krizler hayatımızda hep oldu. Sonsuza kadar bunu bitirmemiz lazım. Vizyonumuz hazır 3 Aralık. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze para da hazır. 3 Aralık'ı bekleyin geliyor gelmekte olan" demişti.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu iktidardaki en önemli hedefini açıklayacak ve "Türkiye'yi dünyanın teknoloji ve lojistik merkezi yapacağız" diyecek. Yurt dışındaki bilim insanlarına 'dönün', gençlere ise 'gitmeyin' çağrısı yapacak. Vizyonu hazırlayan özel ekipte ağırlık yerli ve yabancı akademisyenlerde. Kılıçdaroğlu satır satır inceliyor. CHP lideri, 3 Aralık'ta çok eleştirilen yurt dışı ziyaretlerini de gerekçelendirmiş olacak.