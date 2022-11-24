  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta neyi açıklayacağı belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta neyi açıklayacağı belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta neyi açıklayacağı belli oldu
Güncelleme:

"Sabredin 3 Aralık'a kadar. Çok güzel şeyler açıklayacağız. 3 Aralık'ı bekleyin geliyor gelmekte olan" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta merakla beklenen konuşmasının ayrıntıları ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günkü partisinin grup toplantısında "ABD'ye ve İngiltere'ye gittim. Havuz medyasına baktım fırsatlar aradılar nasıl karalarız diye. Onlar ne yapabiliriz gezileri nasıl gölgeleriz arayış içindeydiler. Merak ettiler Genel Başkan neden gitti? Sabredin 3 Aralık'a kadar 3 Aralık'ta yeni vizyonu açıklayacağız. Türkiye'yi kriz zincirinden kurtaracağız. Çok güzel şeyler açıklayacağız sonsuza kadar krizi bitiren vizyon açıklayacağız. Krizler hayatımızda hep oldu. Sonsuza kadar bunu bitirmemiz lazım. Vizyonumuz hazır 3 Aralık. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze para da hazır. 3 Aralık'ı bekleyin geliyor gelmekte olan" demişti.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Kılıçdaroğlu iktidardaki en önemli hedefini açıklayacak ve "Türkiye'yi dünyanın teknoloji ve lojistik merkezi yapacağız" diyecek. Yurt dışındaki bilim insanlarına 'dönün', gençlere ise 'gitmeyin' çağrısı yapacak. Vizyonu hazırlayan özel ekipte ağırlık yerli ve yabancı akademisyenlerde. Kılıçdaroğlu satır satır inceliyor. CHP lideri, 3 Aralık'ta çok eleştirilen yurt dışı ziyaretlerini de gerekçelendirmiş olacak.

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu 3 aralık tarih geliyor gelmekte olan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
5.9'luk deprem sonrası artçı depremlerin sayısı 200'ü aştı
Aslı Enver'in rolü için bomba isme teklif!
Rusya ölüm olup yağdı! 70 füze birden ateşlendi!
Benzine zam, motorine indirim geldi
Yağışlar gidiyor, bahar havası geri geliyor
2023 vergi, ceza ve harç zamları kesinleşti!
Hamile kadın İmamoğlu’ndan yardım istedi: ''Hamileyim bana vuruyor''
TRT spikeri Beşiktaş taraftarını çıldırttı
Ebru Polat, duş sonrası yatak pozunu paylaştı
İYİ Partili isimden Akşener için bomba sözler: Cumhurbaşkanı adayı olarak...