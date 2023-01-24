Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'ya önereceği iki isim ortaya çıktı

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili belirsizlik devam ederken gazeteci Şaban Sevinç, dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamasının ardından tüm gözler Altılı Masa'nın adayına çevrildi.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Altılı Masa'ya ilişkin çarpıcı bir kulis bilgisi verdi.

"Meral Hanım'ın Ekrem İmamoğlu'nu önermesini önleyecek"

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan Sevinç, "İYİ Parti’nin ve sayın Akşener’in Kemal Bey’e karşı ‘kazanamaz’ çekincesinin kalıcı olduğunu düşünüyorum. Kemal Bey bu tabloyu gördükten sonra kendi adaylığını geri çekerek Meral Hanım’ın Ekrem Bey’i önermesini önleyecektir, masaya İlhan Kesici ve Faik Öztrak’ı önereceği kulisleri var." ifadelerini kullandı.





İLHAN KESİCİ KİMDİR?

İlhan Kesici 22 Kasım 1948 tarihinde Nuri ve Halise Kesici çiftinin çocuğu olarak Sivas'ın Zara ilçesinde dünyaya geldi. ODTÜ Endüstri Mühendisliği'nde lisans bölümünü okudu ve yüksek lisans yaptı. Bradford Üniversitesi Proje Planlaması Merkezinde "Ekonomik Kalkınma ve Altyapı Projeleri" ve Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsünde "Kamu Yüksek Yöneticiliği" eğitimleri aldı.

İLHAN KESİCİ'NİN ÇALIŞMA HAYATI

1972 ve 1977 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda Proje Başmühendisliği ve Daire Başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1977 ve 1981 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) İktisadi Planlama Dairesi Ulaştırma-Haberleşme Sektörü Uzmanı olarak çalıştı. 1981 ve 1984 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Kamu Yatırımları Daire Başkanı oldu. 1984 ve 1985 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda Koordinasyon Genel Müdürü oldu. 1985-1987 yıllarında Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Topluluğu Nezdinde Daimi Delegasyon Başkan Yardımcılığı, 1987-1990 yıllarında Müsteşar Müşaviri, 1991 ve 1993 yıllarında DPT Müsteşarlığı yaptı. Aralık 1991 ve Ağustos 1993 tarihleri arasında Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği yaptı.

İLHAN KESİCİ'NİN SİYASİ HAYATI

1994 Türkiye yerel seçimlerinde ANAP İstanbul belediye başkan adayı oldu fakat seçilemedi. 995 Türkiye genel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Bursa milletvekili olarak meclise girdi. 20. dönemde Dış İlişkiler Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği yaptı.

22 Mayıs 2007 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) katıldı ve 2007 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul 1. bölge milletvekili olarak meclise girdi. 23. dönemde de Türkiye-Avrupa Birliği Karma ve Parlamento Komisyonu Üyesi oldu. 28 Eylül 2010 tarihinde partisinden istifa etti.[6] 2015 yılında CHP'ye tekrar katıldı ve hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısını geçemediği Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ağustos 2015 tarihinde İlhan Kesici, seçim hükûmeti kurmakla görevlendirilen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından bakanlık teklifi gönderilen beş CHP'li politikacı arasında yer aldı. Diğer dört CHP'li gibi Kesici de Davutoğlu'nun gönderdiği bakanlık teklifini reddetti. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi. Bu dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye Delegasyonu Üyesi olarak görev yaptı.

İLHAN KESİCİ'NİN EŞİ KİM?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel’in kızı Binhan Demirel’le evlidir ve bir çocuk babasıdır.





FAİK ÖZTRAK KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Ekonomi Bölümü’nden 1977 yılında mezun olan Faik Öztrak, 1987 yılında İngiltere Birmingham Üniversitesi’nden Kalkınma Finansmanı konusunda lisansüstü diploma ve master (M. Soc. Sc.) derecelerini almıştır.

Meslek yaşamına Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) 1978 yılında başlamıştır. DPT’de Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük, Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Başkan Yardımcısı, 2001 krizinden sonra ise Hazine Müsteşarı olmuştur. Bu dönemde Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın hazırlanmasında, uygulanmasında ve uluslararası kuruluşlarla müzakeresinde bürokrasi içinde en üst seviyede koordinasyon görevini üstlenmiştir.

Hükümet değişikliğinin ardından, 2003 yılında Hazine Müsteşarlığından ayrılmış, bu tarihten sonra Milliyet gazetesinde ekonomi politikaları üzerine köşe yazarlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde konuk öğretim üyeliği, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu direktörlüğü yapmıştır.

23, 24, 25 ve 26. dönemlerde CHP Tekirdağ Milletvekili seçilen Öztrak, 23. dönem TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde ve Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubunda bulunmuş, Asambleye bağlı Ekonomik ve Mali İşler, Sosyal İşler ve Eğitim Komisyonu Başkanlığı yapmıştır. 24. dönem TBMM’de NATO Parlamenter Asamblesi(NATO-PA) üyesi olan Öztrak, NATO-PA Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen NATO-PA Transatlantik Ekonomik İlişkiler Alt Komitesi Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2008-2016 yılları arasında CHP’de Parti Meclisi üyeliği, Genel Saymanlık, Ekonomi Politikaları, İşveren Sendikaları ve Kuruluşları, Dış İlişkiler(Vekaleten) Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

İngilizce ve Fransızca bilen Öztrak, evli ve bir çocuk babasıdır.