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Kılıçdaroğlu'nun avukatından ''Mersin'' açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun avukatından ''Mersin'' açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi avukatı Celal Çelik, PKK'lı teröristlerin Mersin'de polisevine saldırmasının ardından CHP'yi hedef gösterenleri eleştirdi.

Mersin'de önceki gün akşam saatlerinde Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine PKK'lı iki terörist tarafından saldırı düzenlenmiş, 1 polis şehit olmuştu. Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki terörist ise sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlatmıştı.

Olayla ilgili CHP'yi hedef gösterenlere sert çıkan avukat Celal Çelik ise, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Çelik, şunları yazdı:

"Alçak terör örgütü tarafından Mersin Polisevi'nde gerçekleştirilen menfur terör eylemi üzerinden ahlaksızca siyasi rant devşirmeye çalışan ve bu kapsamda iftira ve hakaretlere başvuran siyasiler ile havuz medyasının kirli kalem ve ilgilileri bilmelidir ki;

Cumhuriyet Halk Partisini haksızca itham etmek, iftiralara maruz bırakmak, terör örgütleri ile yan yana göstermek, teröristlerin korunduğu haksız algısını yaratmak elbette yaptırımsız bırakılmayacaktır! Tam da bu nedenlerle tüm sorumlular hakkında derhal suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur..."

Etiketler avukat kılıçdaroğlu mersin
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