Körfez turu sonrası kabine toplanıyor: İşte masadaki konular

Körfez turu sonrasında kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü toplanıyor.

GÜNDEMDE ANLAŞMALAR VE YATIRIMLAR VAR

Körfez turunun yansımaları, tahıl koridorunda süre uzatımı için girişimler ve ekonomik gelişmeler... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kritik iç ve dış başlıkları ele almak üzere toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında, geçtiğimiz hafta tamamlanan Körfez turu değerlendirilecek. Turda imzalanan 18 anlaşmanın yanı sıra, Türkiye'ye yapılması beklenen yatırımlar ve yatırımlara dair hazırlıklar kabinede ele alınacak.

Moskova, 17 Temmuz'da süresi dolan tahıl koridoru anlaşmasını uzatmayacaklarını açıklamıştı. Mekanizmanın tekrar işler kılınması için Erdoğan diplomasi hamlelerini sürdürüyor. O hamlelerin sonuçları ve koridorun süresinin uzatılması için yapılabilecekler toplantıda masaya yatırılacak.

KABİNEDE GÜNCEL EKONOMİK GELİŞMELER ELE ALINACAK

Hükümetin orta vadeli plan hazırlıkları, enflasyonla mücadele tedbirleri de kabinenin gündeminde olacak.

MEMUR, MEMUR EMEKLİSİNİN DURUMU KABİNEDE GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan 7'nci dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinin hazırlıkları da kabinede mercek altına alınacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek sürece ilişkin kapsamlı bir sunum yapılması bekleniyor.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DAKİ GELİŞMELER MERCEK ALTINDA

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar da Ankara'nın yakın takibinde. Saldırılara tepkiler gelmeye devam ederken, atılabilecek ek diplomatik adımlar da kabine toplantısında masada olacak. İsveç'in NATO üyelik sürecinin tamamlanabilmesi için kararın Meclis'ten geçmesi gerekiyor. 1 Ekim'de başlayacak yasama yılı öncesinde yaşananların İsveç'in NATO üyelik sürecine etkilerine de bir parantez açılacak.