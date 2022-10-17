Madencinin cenazesine katılan bakanların görüntüleri tepki çekti

Bartın'daki maden faciasına kaybeden işçinin cenazesine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın güldüğü anlar tepki çekti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Berkay Kesim dün son yolculuğuna uğurlandı.

25 yaşındaki maden işçisi Berkay Kesim için köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve maden işçisinin sevenleri katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın cenazenin köy mezarlığındaki alana getirildiği sırada imamla konuşurken güldüğü anlar ise dikkat çekti.

Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından maden işçisinin cenazesi toprağa verildi.

Öte yandan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, bir başka maden işçisinin cenazesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cenaze sırasında konuşup gülüşmelerine dikkat çekti.

Göker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fahrettin Koca ile Süleyman Soylu cenazede gülünmez. Biraz olsun saygı!!" ifadelerini kullandı.