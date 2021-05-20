Mansur Yavaş'ın Başdanışmanı'ndan cumhurbaşkanlığı anketleriyle ilgili açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başdanışmanı Servet Avcı, Yavaş'ın bulunduğu anketlerle ilgili açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Başdanışmanı Servet Avcı, Cumhurbaşkanlığı adaylığı anketlerine ilişkin açıklama yaptı.

Mansur Yavaş'ın Başdanışmanı Servet Avcı, Yeniçağ gazetesindeki köşesinde "Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı anketlerinin objesi olmaktan memnun değil. Kamuoyunda yapılan bu iyi niyetli yakıştırmaların esas işini gölgelemesinden endişe ediyor" dedi.

Servet Avcı'in "Mansur Yavaş ve anketler" başlıklı köşe yazısı şöyle:

"2023 yaklaştıkça Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik arayış, tartışma, araştırma, tahmin ve yorumlar artıyor… Doğal olarak kamuoyu araştırma firmaları da bu alana odaklanıyor…

Cumhur İttifakı'nın adayı belli… Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı, hangi ismin kazanmaya yakın olduğu, karşılaştırmalı araştırmalarda kimin daha fazla şansının bulunduğu gibi sorular anket firmalarının sürekli gündeminde…

Bu araştırmalarda öne çıkan isimlerden birisi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş… Hemen hemen her ankette karşılaştırmalı olarak ismi soruluyor, çıkan sonuçlar kamuoyuyla paylaşılıyor…

Mansur Bey lehine çıkan önemli sonuçlar elbette her insanın nefsine hoş gelecek rakamları içeriyor… Peki kendisi sürekli bu araştırmalara obje olmaktan memnun mu? Çok net ifade edelim: Değil, hatta haklı bir rahatsızlığı var…

Çünkü kendisinin bu yolda en küçük bir iması olmadığı gibi, kamuoyunda iyi niyetle yapılan bu yakıştırmaların, esas işini, yani Başkent'e hizmeti gölgelemesinden de endişe ediyor…

Konuşmalarında da sık sık ifade ettiği gibi, 'Ankara halkından aldığı 5 yıllık yetkiyi alnının akıyla tamamlamak ve sokaklarda huzur içinde rahatlıkla gezebilmek' hedefiyle yola koyuldu… Ülkenin şartlarının ne getireceği bilinmeden, onu başka makamlara yakıştırmak birçok insanın gönlünden geçen bir hakikat olabilir ama Yavaş'ın odaklandığı tek alan, şehri adaletle yönetmek ve arkasından hayırla konuşulan, hizmetleriyle anılan bir Başkan olarak günü geldiğinde emaneti teslim etmek…

Yani belediye, onun için bir başka makama yürümenin paravanı değil, 'rozetsiz' gerçekleştireceği, ayrımcılık yapmayacağı, adaletle hükmedeceği bir alan… Bu hedef tutturulduğu içindir ki, kendisini eleştiren muhalifler bile ayrımcılık yaptığına dair tek bir cümle kurmazlar, kuramazlar…

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Belediyecilik işinin doğası gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi de zaman zaman anketler yaptırıyor… Hizmetlerin halktaki karşılığını, varsa halkın gözünde aksayan yerleri ve halkın beklentilerini ölçtürmeye çalışıyor…

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı gibi bir önceliği olsa hiç şüphe yok ki, bu anketlerin içine sonuç elde etmeye yarayacak dolaylı sorular da koydurabilirdi… Ama hiç yapmadı, zira sadece Ankara'ya ve belediyeye odaklandığı için belediye kaynaklarını pek de hakça olmayacak şekilde değerlendirmek aklına bile gelmedi, gelemezdi…

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Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geleli henüz 2 yıl oldu… Ankara'ya kötülük eden ayrımcılık, kavga, partizanlık, ihalelerde ahbap çavuş ilişkileri, israf ve yolsuzluk gibi lanet alışkanlık duvarlarını kıra kıra ilerliyor… Aldığı yetkinin daha 3 yılı ve alınması gereken daha çok mesafe var…

Cumhurbaşkanı adayında aranan şartlar Anayasa'da belirlenmiş… O şartlara haiz her vatandaş tabii ki aday olabilir… Ama Mansur Yavaş, Ankara'ya hizmet motivasyonunu olumsuz etkileyecek, çalışma arkadaşlarının önceliğini değiştirecek, Ankara'ya hizmeti ikinci plana itecek ve başka insanlar nezdinde 'farklı bir hedefi var da onun için belediyeyi bir propaganda malzemesi olarak değerlendiriyormuş' havası verecek bir durumdan hoşnut değil…

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Mansur Yavaş'ın elinde anket sonuçlarından çok daha kıymetli veriler var: İnşa ettiği güven duygusunun halkta bulduğu karşılık… Ülkenin salgın dolayısıyla ağır kriz yaşadığı şu günlerde Ankara'nın ülkeye iyilik yayan bir merkez, başarılı bir model olması… Çaresizlikten çırpınan insanlara 'kimsesiz değilsiniz' mesajı… Yaşanan sıkıntıları siyasî bir polemiğe çevirmeyen 'sorumlu devlet adamı' gerçeği…

Ne diyordu Yavaş: "Kimseyi ayırmayacağız, her yangına yetişmeye çalışacağız, sadece masumun ve mazlumun ahından korkup ona göre davranacağız… Bir garibin, bir yetimin yüzüne düşecek tebessümü dünyalara değişmeyeceğiz.

Ankara halkının yanında olacağız, yardımlaşmayı daha da arttıracağız ve bu afeti el birliğiyle aşacağız. Kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde bu süreci bitirdiğimizde, kazandıklarımızın kaybettiklerimizden çok daha fazla olduğunu göreceğiz."



Anketlerin gündemi farklı olsa da Mansur Yavaş'ın gündemi ve önceliği bu…

YeniÇağ Gazetesi