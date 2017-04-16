Melih Gökçek sonuçları vermeye başladı

Türkiye genelinde doğu illerinde saat 16:00’da oy verme işlemi tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Güneydoğu illerinden seçim sonuçlarını kişisel Twitter hesabı üzerinden açıkladı.

Gökçek Ağrı ve Bingöl’den sonuçlar paylaşıyor. YSK’nın seçim yasakları saat 21:00’a kadar devam ediyor. Gökçek yasak bitmeden edindiği sonuçları Twitter hesabı üzerinden paylaşıyor.

''AHMET HAKAN İLE İDDİAYA GİRDİK''

Gökçek, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu, Çankaya Halide Edip Adıvar Ortaokulu'nda kullandı. Eşi Nevin Gökçek ile geldiği okulda oyunu 1225 numaralı sandıkta kullanan Gökçek, oy pusulasının bulunduğu zarfı "Hayırlı, uğurlu olsun 'evet'lerimiz" diyerek sandığa attı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Melih Gökçek, "Evet oylarımız ülkemize, milletimize hayırlı olsun. İnanıyorum ki Ankara'da yüzde 58, Türkiye genelinde yüzde 60'ı yakalayacağız, bu inançtayım. Türkiye'nin istikbali ve istiklali inşallah mükemmel olacak. Bunu bir dönüm noktası olarak görüyorum. Bu dönüm noktasının Türkiye'ye inşallah çok güzel hizmetler getireceğine inanıyorum. Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olsun 'evet'lerimiz" diye konuştu.

Gazeteci Ahmet Hakan'la halk oylaması sonuçlarına ilişkin bir tahmin iddiasına girdiklerini belirten Gökçek, "O, yüzde 54'ün altında 'evet' çıkacağını söyledi. Yani artık o da 'evet'çi, bizim gibi. Dolayısıyla 'evet'i kabullenmiş. Dedi ki 54'ten fazla çıkmaz. Çıkarsa ben kazanırım dedim. Bir elbisesine iddiaya girdik." dedi.

Daha önce Ahmet Hakan'la girdiği iddialardan 2 takım elbise kazandığını söyleyen Melih Gökçek, "Şimdi inşallah 3'üncüsünü alacağım" ifadelerini kullandı. Gökçek, açıklamanın ardından okulun bahçesinde bir süre vatandaşlarla sohbet etti.