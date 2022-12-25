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Meral Akşener sahnede Mustafa Sandal ile böyle dans etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da 'Büyük Kadın Buluşması'nda sahne alan şarkıcı Mustafa Sandal ile birlikte Aya benzer şarkısı eşliğinde dans etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 'Kadın Yükselecek Türkiye Güçlenecek' sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği 'Büyük Kadın Buluşması'na katıldı. Etkinlikte ünlü şarkıcı Mustafa Sandal sahne aldı.

Meral Akşener, kısa bir konser veren Mustafa Sandal'ı tebrik etti. 'Bir hayalim var' diyen Mustafa Sandal, Akşener'den 'Aya benzer' dansını yapmasını istedi. İsteği geri çevirmeyen Akşener, Mustafa Sandal'la birlikte dans etti.

Mustafa Sandal, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sn. Meral Akşener'e Aya Benzer dansı yaptırmadı demezsiniz artık." ifadelerini kullandı.

 

 

Etiketler mustafa sandal dans meral akşener aya benzer
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