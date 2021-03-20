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Meral Akşener'den İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına tepki gösterdi.

Türkiye'nin, resmi adı ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olan İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına tepki gösteren Akşener, daha önce partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bölümünün videosunu paylaştı.

Akşener, paylaştığı video ile birlikte "Hedefinde kadın olan bu kirli zihniyeti besleyip, İstanbul Sözleşmesi'ni de bahane gösteren acizler bilsin ki; kadının hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğiz! Bu ucube sistem değişecek, İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!" ifadelerini kullandı.

Etiketler istanbul sözleşmesi meral akşener tepki
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