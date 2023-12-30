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Meral Akşener'den Sinan Ateş açıklaması

Meral Akşener'den Sinan Ateş açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin birinci yıl dönümünde bir açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin birinci yıl dönümü dolayısıyla; “Çakalın özgürlüğü, aslan ayağa kalkana kadardır. Mafyaları, simsarları, uyuşturucu kaçakçılarını yüreklendiren bir sessizliği biz asla kabul etmeyeceğiz… Sinan Ateş’i aramızdan koparan o hakikati aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin birinci yıl dönümünde, bugün; sosyal medya hesabında açıklama yaptı. İYİ Parti’nin resmi X hesabından yapılan açıklamayı alıntılayan Akşener’in mesajı şöyle:

“YANİ MEYDAN BOŞ KALINCA HÜKÜM DE ÇAKALLARA KALMIŞ”

“Geçtiğimiz yıl bugün, bu saatlerde, başkent Ankara'nın göbeğinde aşağılık bir suikast sonucunda Sinan Ateş'i kaybettik. Yani tam 1 yıl oldu... Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Rabbim; Ayşe kardeşime, Bengisu'ya, Banuçiçek'e ve tüm sevenlerine sabır versin...

Geciken adaleti, zulüm olarak öğütleyen kadim bir devlet geleneğine sahipken; biz tam 1 yıldır bu korkunç suikastı düzenleyen gerçek faillerin cezalandırılması için çağrılar yapıyoruz. Ancak dün ortaya çıkan bilirkişi raporu maalesef bir kez daha gösterdi ki; iktidarın ülkemizde sebep olduğu yozlaşma, devletin her kurumunu sarıp sarmalamış. Yönetim boşluğu her türlü hukuksuzluğa alan açmış. Yani meydan boş kalınca hüküm de çakallara kalmış.

“ÇAKALIN ÖZGÜRLÜĞÜ, ASLAN AYAĞA KALKANA KADARDIR”

Ama şunu hiç kimse unutmasın ki; çakalın özgürlüğü, aslan ayağa kalkana kadardır. Mafyaları, simsarları, uyuşturucu kaçakçılarını yüreklendiren bir sessizliği biz asla kabul etmeyeceğiz. Adaleti eğip bükerek; her türlü ahlaksızlığı, suçu ve kirli çıkarı gölgeleyen bir anlayışa asla sessiz kalmayacağız.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni vicdanın köreldiği ve adaletin geciktiği bir zihniyete asla teslim etmeyeceğiz. Nasıl ki hakikatlerin bir gün ortaya çıkmak gibi çok güzel bir huyu varsa; biz de Sinan Ateş'i aramızdan koparan o hakikati aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz...”

İYİ PARTİ: “ADALET YERİNİ BULANA KADAR DA KİMSENİN UNUTMASINA VE UNUTTURMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

İYİ Parti’nin, Akşener’in alıntıladığı paylaşımı ise şöyle:

“Bir evlada, bir babaya, bir eşe, bir kardeşe, Sinan Ateş’e kıyılmasının üzerinden bugün tam 365 gün geçti... İlk günden beri Sinan Başkan’ı unutturmaya çalıştılar. Ama biz unutmadık. Adalet yerini bulana kadar da kimsenin unutmasına ve unutturmasına asla izin vermeyeceğiz.”

Etiketler meral akşener sinan ateş açıklama
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