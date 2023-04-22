Meral Akşener'den Yavaş ve İmamoğlu açıklaması: İcracı cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ı Kırıkkale'deki ziyaretinde halka takdim eden Meral Akşener, Yavaş ve İmamoğlu hakkında açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kırıkkale'de ziyaretlerde bulundu. Burada konuşma gerçekleştiren Akşener, İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ı tanıtarak "İnşallah ekonomimizi yönetecek. 30 yıldır Amerika'da, dünyanın 1 numaralı üniversitesinde finans dersi veriyor. Ama Amerikan vatandaşlığı almamış. Sayın Recep bey, hakikaten yerli ve milli mi arıyorsun? Aha burada" dedi.

ERDOĞAN'A TEPKİ GÖSTERDİ: SEN BUNLARLA AKRABA MISIN MUHTEREM?

Akşener'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Kırıkkale'ye gelip diyorsun ki 'Bunlar PKK'lı. Diyarbakır'a gidip Akşener için diyorsun ki 'faili meçhulcü.' Ama bu 'el ele tutuşmak' çok ilginç. Bebek katiliyle el ele tutuşan sensin Recep bey. Onun kardeşine 'Bizim Mehmet' dedin, akraba mısınız muhterem? Osman Öcalan'ı Kandil'den getirip TRT'ye çıkardın Recep bey, sen bunlarla akraba mısın? Bu el PKK'da, bu el Hizbullah'da. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.

BİLGE YILMAZ'I TANITTI: HÂLÂ AMERİKAN VATANDAŞI OLMAMIŞ

"Prof. Dr. Bilge Yılmaz inşallah ekonomimizi yönetecek. 2 öğretmenin oğlu, hayatı boyunca sizin olması gereken imkanlarınızın, sınavların dürüst olarak yapıldığı ve kazandığı sınavlarla okumuş, 30 yıldır Amerika'da, dünyanın 1 numaralı üniversitesinde finans dersi veriyor. Ama vatandaşlık almamış. Bu arkadaşımız hâlâ Türk vatandaşı, Amerikan vatandaşı olmamış. Iğdır'dan yola çıkmış bir ailenin oğlu.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI' MESAJI

"'Emeklilerin en düşük maaşının asgari ücret kadar olması gerekiyor. Asgari ücretin de hesabı yapıldığında içinden vergi alınmaması gerekiyor' dedi. Bu ay yatacakmış. 5 bin 500 liraya çıkarılmış emekli maaşının karşısında 6 bin 500, 7 bin 500 lira alanların hakları gitti. Bilge hocaya 'Buna çalış' dedim.

"Recep bey bunlara çok sinirlenip üzülüyor, sonra beni tehdit ediyor. İş artık kurşuna kadar gitti.

"100 bin öğretmenin 15 Mayıs'tan 1 ay sonrası içinde tayin edeceğiz, öğrencilerine kavuşacaklar. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Taşımalı eğitim köylerin bütün her şeyini ortadan kaldırdı.

"Bazılarının çoluğu çocuğu gidip Amerika'da doğum yapıyor ya, bu adam Amerikan vatandaşlığı almamış. Sayın Recep bey, hakikaten yerli ve milli mi arıyorsun? Aha burada.

"ASAYİŞTEN SORUMLU OLACAĞIM"

"Yavaş ve İmamoğlu etkili, yetkili, icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Ben de asayişten sorumlu. Asayiş derken sizin sinirinizi bozanlara karşı. Ama ben bedavadan istemem; oylarınıza talibim. Şöyle yapalım mı: Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e.