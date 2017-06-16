Mezun olduğu okulun ismi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi adıyla yeniden açılıyor. İnşaatı tamamlanan okulu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mezun olduğu ve tamamen yenilenen okulunu ziyaret etti. Eski adı İstanbul İmam Hatip Lisesi olan, yeni adıyla İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Erdoğan incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında çevrede toplananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı korumaları çocuklara oyuncak dağıttı. Eski mimarisine sadık kalınarak yenilenen binada yaklaşık 45 dakika incelemede bulunan Erdoğan ayrılırken makam aracı içinden Rabia işareti yaparak el salladı. Yol boyunca zaman zaman duran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti mahalle temsilcisi olduğunu söyleyen bir kadınla uzun bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti.İstanbul Fatih’teki okulu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen okul kompleksiyle ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Kaymakamı Ahmet Ümit, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak ile birlikte çok sayıda isim eşlik etti.

MEZUN OLDUĞU OKUL KENDİ ADIYLA YENİDEN AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezun olduğu İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi, tepeden tırnağa yeniden inşa edildi. Okulun, yeni ismi “İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi" olacak. İnşaat sırasında okul kompleksi içerisinde yer alan iki adet ahşap bina aslına uygun olarak yeniden yapıldı. 66 yıllık tarihe sahip olan okulda, Türk siyasi tarihine mal olan isimler öğrenim gördü. Bu isimler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ekonominin koordinasyonundan sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yer alıyor.

İnşaatı tamamlanan ve resmi açılışının önümüzdeki eğitim yılının başında yapılması planlanan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin inşaatı Türkiye'nin dört bir yanından getirilen malzemelerle gerçekleştirildi. Yaklaşık 400 kişinin çalıştığı inşaat yaklaşık 2 yıl sürdü. 13 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip olan okulda 24 derslik, 3 laboratuvar, kütüphane, 450 kişilik yemekhane, tam donanımlı mutfak, kantin, 376 kişilik konferans salonu, 400 kişilik büyük mescit, 500 metrekare iç avlu, revir, idari ofisler, rehberlik servisi, 4000 metrekare peyzaj alanı bulunuyor. Okulla birlikte bir de 100 kişilik yurt binası inşaa edildi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN MALZEME KULLANILDI

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin dış cephesi mekanik doğal taşlarla tasarlandı.Dış cephede Konya ve Denizli'den traverten, Antalya'dan limra taşları yer aldı. İç cephesinde ise Bursa'dan bej rengi Agora ve kahve gri tonu maron taşları tercih edildi.Aynı şekilde peyzaj işleri için ise Bergama granit ile bazalt taşları kullanıldı.