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MHP 2'si büyükşehir ilçesi, 55 adayını daha açıkladı

MHP 2'si büyükşehir ilçesi, 55 adayını daha açıkladı
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MHP, 2 büyükşehir ilçesi ve 53 belde olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 10'uncu etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi. Durmaz, bu kapsamda, 2'si büyükşehir ilçesi, 53'ü belde belediyesi olmak üzere 55 belediye başkan adayının belirlendiğini ifade etti. Durmaz'ın açıklamasına göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde İmdat Altıntaş, Saray ilçesinde ise Mümin Buluş aday oldu. 

DHA

Etiketler mhp belediye başkan adayı 55 aday
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