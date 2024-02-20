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MHP bir ilçede adayını geri çekti

MHP bir ilçede adayını geri çekti
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MHP, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde belediye başkan adayını geri çekti. Seçimde Cumhur İttifakı adayı AK Partili Fırat Yayla'ya destek verecekler.

MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Babaeski halkı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin ve Babaeski'mizin gelecegi için her zaman en dogru kararlari almayı görev edindik. Bu bağlamda Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini ve gücünü pekiştirmek adına Babaeski Belediye Başkanlığı seçimlerinde partimizin degerli Belediye Baskan Adayı Hakan Arıcı'nın özverisi ve tam desteğiyle AK Parti'nin adayı Dr. Fırat Yayla'yı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar, Babaeski'mizin daha iyi yönetilmesi, hizmetlerin en üst seviyede sunulması ve ilçemizin kalkınması adına atılmış önemli bir adımdır. Hakan Arıcı'nın özverisi ve Cumhur İttifakı'na olan sadakati bu kararın alınmasında büyük bir rol oynamıştır. Babaeski'mizin menfaatleri dogrultusunda birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, Dr. Fırat Yayla'nın liderliginde Babaeski'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır. Hep birlikte daha güçlü bir Babaeski için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

İHA

Etiketler MHP ak parti babaeski Kırklareli yerel seçim
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