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MHP erken seçimin fitilini ateşledi: ''Seçim erkene alınabilir''

MHP erken seçimin fitilini ateşledi: ''Seçim erkene alınabilir''

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, seçimlerin 18 Haziran 2023’te düzenleneceğini fakat Kurban Bayramı veya üniversite sınavları nedeniyle bir ay erkene çekilebileceğini söyledi.

2023 seçimlerine 1 yıldan kısa bir süre kalırken, muhalefetin "erken seçim olacak" beklentilerini destekleyen bir açıklama MHP'den geldi. 

Bursa’da konuşan MHP’li MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, seçimlerin 18 Haziran 2023’te düzenleneceğini fakat Kurban Bayramı veya üniversite sınavları nedeniyle bir ay erkene çekilebileceğini söyledi.

Büyükataman, seçimle ilgili soruyu şöyle yanıtladı: ”Seçimler, 18 Haziran 2023 tarihinde ve zamanında yapılacaktır. Son zamanlarda seçimin erkene alınabileceğine dair söylemler medyada yer almaktadır. Özellikle muhalefet, bundan bir ay öncesine kadar seçimlerin erken yapılacağına yönelik hükümetin hazırlıklar yaptığını gündeme getirerek, tabanlarını ve kendi mensuplarını diri tutmak ve seçime hazır hale getirmek için böyle bir propaganda yürüttüler. Ama seçimler, mutlaka zamanında yapılacaktır. Belki haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi birtakım gerekçelerden kaynaklı bir ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda bize intikal eden resmi teklif ve paylaşılan bir açıklama olmadı. Gazete köşelerinde yapılan yorumlara dayalı olarak bunu söylüyorum. Biz seçimlerin zamanında yapılacağına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

 

Etiketler mhp erken seçim bayram kurban bayramı 2023 seçimleri seçim tarihi İsmet Büyükataman
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