MHP kulislerinden edinilen bilgilere göre parti içinde Genel Başkan Yardımcısı'nın teşkilatlara emir yağdırması krize neden oldu.

MHP kulislerinden edinilen bilgilere göre parti içinde ikinci adam krizi yaşanıyor. Bir Genel Başkan Yardımcısı'nın teşkilatlara emirler yağdırması huzursuzluk yaratıyor.

Günboyu'nun MHP kulislerine dayandırdığı haber şöyle:

50 yıllık MHP'de bugüne kadar pek yaşanmayan gelişmeler son zamanlarda yaşanmaya başlandı.

Devlet Bahçeli'nin elbette mutlak hakimiyeti sürüyor ama...

İşte burası çok önemli ve çok da güncel.

Konu şu:

Devlet Bahçeli'ye rağmen bir genel başkan yardımcısı teşkilatlara, tabana hatta ülkü ocaklarına talimatlar yağdırıyor.

Sanırsınız genel başkan.

MHP kulisleri dalgalanmaya başladı.

Dedikodu arttı.

Konu çok yakında genel başkan Bahçeli'nin müdahale etme noktasına doğru gidebilir.

Yine bir ama diyeyim.

Çünkü bazı MHP'liler şöyle düşünüyor

-"Genel Başkan Yardımcısı bu tavrı durup dururken gösteremez.

-Bu tavrı göstermesinin perde arkasında mutlaka Devlet Bey vardır.

- Devlet Bey parti disiplini kaybolmasın diye bu görevi genel başkan yardımcısına vermiştir"

Bu sözlerle yetinmedim ve karşı görüşte olanlarla da görüştüm elbette.

Onlar şöyle yorum yapıyorlar:

- "Bu tavrın arkasında Devlet Bey olamaz. Çünkü yetkisinin ve gücünün kullanılmasına izin vermeyecek kadar güçlü bir liderliği vardır.

- Bu işin içinde iş vardır. O genel başkan yardımcısının siyasi hedefi Bahçeli'den sonra genel başkan olmaktır."

MHP dışındaki kulislere sanırım karışmaya başladı.

"Kim bu genel başkan yardımcısı?"

Bu sorunun yanıtını MHP genel merkezinde olan herkes de taban da ülkü ocakları da biliyor.

"128 milyar nerede" gibi bir soru bu.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal tam öğrenecekti ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden azledildi.

Kıssadan hisse...

MHP'de de bir azil olur mu?

Kulislerde takipteyim...

Beni okumaya devam edin.

Günboyu