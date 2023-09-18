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MHP'den Ankara için ''ortak aday'' açıklaması

MHP'den Ankara için ''ortak aday'' açıklaması
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MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, MHP lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi adayını görüşmek için bir araya geleceklerini açıkladı.

MHP'li Alparslan Doğan, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Doğan, 4,5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olduğunu belirterek, "Maalesef 4,5 yıldır bırakın bir çivi çakılmasını, Ankara 15 yıl geriye gitmiştir. Önümüzdeki seçimlerde Ankaralıların bu zihniyete, bu hataya düşmeyeceğine eminim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı için önümüzdeki günlerde mutlaka bir araya geleceklerdir. Ortak bir kararla aday belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

Doğan, 2 ayda 30 binin üzerinde üye kaydı yaptıklarını söyleyerek, "Genelde CHP, İYİ Parti, Genç Parti ve Zafer Partisi'nden üye alıyoruz. 30 binin tamamı muhalefet partilerinden" dedi. 

DHA

Etiketler mhp ankara büyükşehir belediyesi cumhur ittifakı
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