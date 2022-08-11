MHP'den AYM'nin kararına tepki

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AYM tarafından verilen "ilan kesme cezası basın özgürlüğü ihlalidir" kararını sosyal medya hesabından hedef aldı.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AYM'nin "ilan kesme" cezaları ile ilgili verdiği "basın özgürlüğü ihlali" kararını hedef aldı. Yıldız, AYM'nin verdiği kararın dayanaksız olduğunu ifade etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), iktidarın “sansür sopası”na dönüşen Basın İlan Kurumu’nun (BİK) cezalarına karşı ders gibi bir örnek karara imza attı. BİK tarafından Cumhuriyet'e 13 haber ve köşe yazısı; Sözcü’ye beş, Evrensel’e üç ve BirGün’e bir haber nedeniyle çeşitli tarihlerde verilen cezalar nedeniyle basın özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmedildi. AYM kararında, “Kuruma verilen yetkinin basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye giderek artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı etki yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir soruna neden olduğu gözlemlenmiştir” denildi.

Yıldız'ın tweetleri şöyle:

1–AYM Kararında, BİK’e verilen yetkinin, basının etik değerlerini düzenleme amacından öteye gittiği saptamasının hiç bir dayanağı yoktur.

2–Gazeteler; Kağıt stok defteri Baskı defteri Bayi ve iade defteri Abone defteri tutmak zorundadır. Elektronik ortamda kadro bildirimi İşe giriş çıkış,vergi ve sigorta tahakkuklarına ait bilgileri kuruma ve Valiliklere ulaştırmak zorundadır.

3–BİK'in sahip olduğu yetkiler kanunla belirlenmiştir. Gazete ve gazetecilik haksız kazanç edinmenin aracı değildir. Seçim ve sair işler bahanesiyle tehdit unsuru olarak asla kullanılamaz. AYM ,kürsüden yasa yapılan mahkeme değildir.