MHP'den İYİ Parti'ye, İYİ Parti'den AK Parti'ye... Cumhur İttifakı'ndan aday oldu

İYİ Parti'den istifa eden Mehmet Tosun'un, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan adayı olması kesinleşti.

2004-2014 yılları arasında 2 dönem MHP'den Konacık Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Tosun, 2014 yerel seçimlerinde MHP'den, 2019 seçimlerinde ise İYİ Parti'den Bodrum Belediye Başkan adayı olarak yarışmış ve partilerinin oy oranlarının üzerinde oylar almasına rağmen seçimleri kazanamamıştı. 2019 seçimlerinden sonra İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir dönem turizmden, bir dönem ise yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı görevlerini üstlenen Tosun, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Siyasi kulislerde adı önce MHP'nin büyükşehir adayı olarak geçen Tosun'un, AK Parti’den gelen Bodrum Belediye Başkanlığı adaylığı teklifini, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüzyüze görüşmesinin ardından resmileştirdiği öğrenildi.

"SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN DAVETİYLE..."

Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi Binasında düzenlenen Yerel Seçim Beyanname açıklama töreni sonrası Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tosun, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle, kendisini makamında ziyaret ettik. Bodrum’un yıllardır aşılamayan sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Kendisi, bu sorunları Cumhur İttifakı çatısı altında çözebileceğimizi aktardı ve Ak Parti’den Cumhur İttifakı’nın Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak bizi görmek istediğini ifade etti. Aldığımız bu sorumlulukla, Bodrum’a hizmet için, hayırlısıyla yeniden başlıyoruz."