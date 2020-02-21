MHP'li isimden Erdoğan'a sert sözler!

İstanbul'daki Adana Erkek Öğrenci Yurdu'nu bombalayarak Ülkücü Mustafa Erol'u şehit eden ve hakkında idam cezasıyla iddianame hazırlanınca Avusturya'ya firar eden Ozan Ceyhun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Viyana Büyükelçiliği'ne atandı.

Ceyhun Viyana Büyükelçisi atanmasına, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve MHP İstanbul eski Milletvekili Atila Kaya'dan dikkat çeken bir tepki geldi. Twitter hesabında söz konusu gelişme ile ilgili haberi alıntılayarak paylaşan Kaya, "Öyle Merve'yle, Egemen'le falan Ülkücülerin sinir uçlarına yeterince dokunamadığını düşünmüş olmalı!..." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermede bulundu.