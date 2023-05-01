MHP'li isimden Sinan Ateş çıkışı: Bahçeli bu yüzden sessiz kaldı

MHP lideri Bahçeli'nin eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine sessiz kalması tepkilere neden olmuştu. MHP Trabzon Milletvekili adayı Bekir Sıtkı Tarım, ''Ateş'in kimlerle birlikte olduğu, neyin içerisinde olduğunu bildiğinden dolayı genel başkanımız frene basmıştır. İki tane bebesi ve eşi vardır, onların rencide olmaması için sessiz kalmıştır. Bahçeli mecbur kalırsa konuşacağı çok şey vardır.'' dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayetin ardından başlatılan soruşturmada çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Genel Başkan Devlet Bahçeli dahil MHP kanadının olayla ilgili sessizliğe gömülmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

MHP'NİN SUSKUNLUĞUYLA İLGİLİ ÇARPICI ÇIKIŞ

Yerel 61 Saat TV'ye açıklamalarda bulunan MHP Trabzon 1. Sıra Milletvekili adayı Bekir Sıtkı Tarım, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. Devlet Bahçeli'nin bir bildiği olduğu için sustuğunu belirten Tarım, genel başkanlarını mecbur kalırsa konuşacağı çok konunun olduğunu dile getirdi.

"SİNAN ATEŞ'E SAHİP ÇIKILDI"

Sinan Ateş cinayetinin MHP'ye oy kaybettirmeyeceğini savunan Bekir Sıtkı Tarım şunları söyledi: "Ülkücü hareketin içinde olan insanlar, yapılan bir hamlenin, içinde yaşadığımız bir hamlenin genel başkanımız tarafından piyasaya sunulduğu zaman bunun 'Devlet Bahçeli burada yapmışsa doğru yapmıştır' anlayışına herkesin gelmesi lazım. Sinan Ateş meselesine fazla değinmeden geçeceğim. Sinan Ateş'e sahip çıkıldı. Söylenecek şeyleri herkes gördü.

"KİMLERLE OLDUĞUNU BİLDİĞİ İÇİN BAHÇELİ FRENE BASTI"

Sinan Ateş'e ülkücü hareketin içerisinde samimi olarak bulunduğu bir zaman için kendisine gösterilmiş bir ahde vefa vardır genel başkanımız tarafından. Ama ondan sonraki süreçte ne yapmış olduğu, kimlerle birlikte olmuş olduğu, neyin içerisinde olduğunu bildiğinden dolayı orada genel başkanımız frene basmıştır. İki tane bebesi ve eşi vardır, onların rencide olmaması için genel başkanımız nezaketinden dolayı sessiz kalmıştır.

"GENEL BAŞKANIMIZ MECBUR KALIRSA KONUŞACAĞI ÇOK ŞEY VAR"

Bunu toplumun değerlendirmesi lazım. Genel başkanımız mecbur kalırsa konuşurum dediği zaman konuşacağı çok şey vardır. Geride kalanları düşünmek zorunda kalmıştır. Belli bir zamanı vardır. Onun MHP için yapmış olduğu bir mücadele, ülkü ocakları içerisinde bulunduğu bir mücadele vardır.

"MHP'YE DE OPERASYON YAPILMIŞTIR"

Ama Türkiye çok büyük bir tehlike atlatmıştır. 15 Temmuz sürecinde her yere operasyon yapılmıştır. AK Parti'ye, İYİ Parti'ye, CHP'ye operasyon yapılmıştır, MHP de es geçilmemiştir, MHP'ye de operasyon yapılmıştır."

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 21 kişi tutuklanmıştı.