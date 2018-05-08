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  4. 08 Mayıs 2018 18:34

MHP'nin seçim şarkıları belli oldu !

24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim için MHP'nin seçim şarkıları belli oldu.

MHP'nin seçim şarkıları belli oldu !
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24 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanı ve milletvekili için partiler hazırlıklarını sürdürüyor. Son gelen bilgilere göre, MHP'nin seçime 8 şarkı ve 1 marşla gireceği öğrenildi.

MHP'nin 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde kullanacağı müzikler belirlendi. Alınan bilgiye göre, partinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilleri Genel Seçimleri çalışmalarında kullanılacağı müzikler toplam 9 parçadan oluşuyor.

Seçim müzikleri arasında Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar Türkiye'nin bütün bölgelerinden ezgiler yer alıyor.

"CUMHUR İTTİFAKI" ŞARKI OLDU

Eserler arasında sözleri Canfer Balçık'a, müziği Burak Sönmez'e ait "Cumhur İttifakı" isimli parça dikkati çekiyor.

Listede, yine sözlerini Balçık'ın yazdığı "Duysunlar MHP'nin sesini", "Bütün oyunları bozun uşaklar", "Üç hilal ezeli ebede bağlar", "MHP umuttur gönülde taçtır" ve "MHP var oyunu bozar" ile sözleri Hüseyin Şahin'e ait "Tekbir diyek, hak bir diyek marşı" adlı şarkılar yer alıyor.

MHP tarafından ayrıca "Ankara'nın Bağları" olarak bilinen şarkı "MHP var geçit yoktur hiçbir kirli yapıya" adıyla, Trabzon'un ünlü kolbastı müziği de "Vatan tekdir" adıyla uyarlanarak seçimde kullanılacak.

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