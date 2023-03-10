Millet İttifakı'ndan seçim tarihi için ilk açıklama
Seçim tarihinin netleşmesinin ardından Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Resmi Gazete'de kararın yayımlanmasıyla seçim tarihi 14 Mayıs Pazar günü olarak netleşti.
Seçim tarihinin netleşmesinin ardından Millet İttifakı'ndan ilk açıklama geldi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu seçim kararının ardından Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Hayırlı olsun. 'Yaşanabilir bir Türkiye'nin zamanı artık gelmiştir!"
Hayırlı olsun.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 10, 2023
"Yaşanabilir bir Türkiye"nin zamanı artık gelmiştir!
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