Milletvekilleri maaşlarını depremzedelere bağışlayacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, depremzedeler için maaşlarını bağışlama kararı aldıklarını duyurdu.

TBMM Başkanı Şontop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin her bir ferdinin yardımlaşma konusunda seferberlik ruhuyla gösterdiği gayret ve fedakarlıklar her türlü övgüyü hak etmektedir. Depremin yaralarının bir an evvel sarılabilmesi için maddi ve manevi desteğini esirgemeyen her vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu kapsamda bütün milletvekillerimizin de deprem bölgelerine yardım için ellerinden geleni yapmaya, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaya çalıştığına olan inancım tamdır. Sembolik bir adım olarak, her bir milletvekilimizin en az birer maaşını yardım kampanyasına bağışlayarak AFAD'a, depremde zarar gören vatandaşlarımıza destek vermesi çağrısı yapıyorum. Ben de, bir çok ayni ve nakdi başka kampanyalara katılımıma ilaveten, AFAD'a 3 maaşımı bağışlamış bulunuyorum. Milletvekillerimizin tamamı tarafından katılım sağlanacak böyle bir girişimin, maddi tutarından bağımsız olarak büyük anlam taşıyacağına, sembolik ama önemli bir adım olacağına inanıyorum" dedi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN DESTEK

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da "Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yaralarımızı sarmak için 7 Şubat salı günü Ak Parti ailesi olarak yardım kampanyası başlattık. Milletvekillerimiz en az bir maaş ile katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Elitaş ayrıca kampanyanın 28 Şubat'a kadar devam edeceğini ve toplanan yardımın 1 Mart'ta AFAD'a teslim edileceğini kaydetti.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada ise "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde, tüm milletvekillerimiz bu ayki milletvekili maaşlarını, afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı almıştır" denildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Twitter'daki hesabından, "İYİ Parti TBMM Grubumuz ve milletvekillerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılmak üzere, ilk olarak birer maaşlarıyla yardımda bulunma kararı almışlardır. Her bir vatandaşımız, her bir evladımız bizim için milli bir sorumluluk, milli bir vazifedir" dedi.