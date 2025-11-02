  1. Anasayfa
Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik teklifi resmen TBMM'de!

AK Parti iktidarının uzun süredir sessizliğini koruduğu "kademeli emeklilik" için ilk resmi adım CHP'den geldi. CHP Milletvekili Cevdet Akay çalışanların yaş ve prim gün şartlarını sigorta başlangıç tarihine göre kademeli biçimde de tamamlamasını öngören kademeli emeklilik düzenlemesi için yasa teklifini TBMM'ye sundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllarca "bana bununla gelmeyin" dediği ancak 2023 yılı seçimleri öncesinde apar topar yasalaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde çok sayıda çalışan sadece 1 gün ile emeklilik hakkı kazanamamıştı. 

EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca kişi, sesini duyurmak için “Emeklilikte Adalet Bekleyenler” ya da “Emeklilikte Kademe Bekleyenler” gibi platformlar aracılığıyla hak arayışlarını sürdürürken, her gün sayısı artan EYT'zedelerle birlikte milyonlarca çalışanın kademeli emeklilik bekleyişi sürüyor.

 

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan kademeli emeklilik teklifi TBMM'ye sunuldu. 

Özellikle EYT kapsamı dışında kalan 1999 sonrası sigortalılar için planlanan, çalışanların yaş, prim ve gün şartlarını sigorta başlangıç tarihine göre kademeli biçimde tamamlamasını öngören kademeli emeklilik sistemi milyonlarca çalışanın uzun yıllardır en büyük taleplerinden biri...

Kademeli emeklilik teklifiyle 2000 yılında sigorta girişi olan bir kadın çalışanın 43 yaşında ve 6.250 prim günüyle emekli olabilmesi, 2008 yılında sigorta girişi olan bir erkek çalışanın ise 50 yaşında ve 6.850 prim gününde emekli olabilmesi ön görülüyor.

CHP'li Akay tarafından TBMM'ye sunulan kademeli emeklilik yasa teklifiyle birlikte 1999-2008 arasında sigortalı olan çalışanların yaş ve prim şartlarına göre kademeli şekilde emekli olması hedeflenirken, uzmanlar, düzenlemenin tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte yürürlüğe girmesi halinde yüzbinlerce kişiye erken emeklilik imkanı sağlayacağını belirtiyor.

Uzmanlara göre, yeni sistemde emeklilik yaşı ve prim günü kademeli olarak artırılacak. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar için Kadınlar 58, Erkekler 60 yaşında emekli olabilecek.

Hatırlanacağı gibi Türkiye'de 1999 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu, emeklilik için yaş şartını getirmiş ve bu durum birçok sigortalının emekliliklerini ertelemesine yol açmıştı. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapmış ve gerekli prim gün sayısını doldurmuş olmalarına rağmen yaş haddine takıldıkları için emekli olamayanlar, bu durumdan olumsuz etkilenmişti. Kademeli emeklilik yasası henüz netleşmiş olmasa da, milyonlarca kişi bu konuda yapılacak düzenlemeleri yakından takip ediyor. Özellikle 1999-2008 yılları arasında çalışmaya başlayan ve EYT kapsamına girmeyen çalışanların gündeminden düşmüyor.

