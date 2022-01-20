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Muhalefet liderleri bir araya geldi

Muhalefet liderleri bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Muhalefet partileri genel başkanları Ankara'da akşam yemeğinde buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı yemekte, liderler ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. 

Etiketler iyi parti chp gelecek partisi buluşma
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