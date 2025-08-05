Muhalefetten yeniden ''ortak bir cumhurbaşkanı adayı'' teklifi!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu katıldığı canlı yayında muhalefet partilerinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı etrafında birleşmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu SÖZCÜ TV'de gazeteci Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programına konuk oldu.

Dervişoğlu, "Çok ciddi ekonomik kriz var. Emekli ve asgari ücretliler açlık sınırının altında yaşıyor" ifadelerini kullanırken siyasi gelişmelere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede de, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değiştirilmeli. Parlamenter Demokratik Sistemi geçilmeli" dedi.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizim dışımızda zaman zaman söyleyen oluyor. Muhalefet partililerine bu sisteme karşın bütünleşik hareket etmesini işaret ettim.

Sistemden kurtulmak için ortak bir Cumhurbaşkanı adayında birleşmek durumundayız. Ama sistemin doğru yürütmek için güçlü bir parlamentoda ihtiyacımız var.

Devlet Bahçeli'nin önerisi ile Cumhurbaşkanlığı sisteminin önü açıldı. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Siyaset, kutuplaşma siyasetine evrildi.

Altılı Masa'yı da yorumlayan Dervişoğlu, "Ben o masa doğru muydu yanlış mıydı tartışmasına girmeyi arzulamıyorum ama doğru kurulmuş olsaydı doğru bir netice alınabilirdi" ifadelerini kullandı.