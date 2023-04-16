Muharrem İnce için bomba iddia! Tarih bile verdi: Adaylıktan çekilebilir

Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçime 27 gün kalırken, cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yle ilgili değerlendirmelerde bulunana Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici'nin İnce'nin CHP seçmeninden tepki aldığını belirterek "Bağdat caddesinde yürümesi zor olabilir" sözleri gündem yarattı.

GEZİCİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ: "TEHDİT EDİYORLAR"

CNN Türk'teki aynı programda bulunan gazeteci Hasan Öztürk ise Gezici'nin bu yorumuna "Tehdit ediyorlar direkt. Mahalle baskısı bu işte. 'Sokağa çıkamazsın' diyorlar. Daha ne olsun. BUnu da demokrasi kahramanları söylüyor" diyerek tepki gösterdi.

DİKKAT ÇEKEN 'MUHARREM İNCE' İDDİASI

Gezici ise sözlerinin devamında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyu araştırmalarına Muharrem İnce'ye olan desteğin giderek azaldığını söyleyen Gezici, İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine çekilebileceğini söyledi.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLMEK İSTEYECEKTİR"

"Muharrem bey önümüzdeki süreçte birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir. Yani Kemal Bey'i destekleyeceğini ifade edebilir. İlk turda çekilebileceğini düşünüyorum. Çünkü Muharrem Bey'e önceki destek yok. Sadece iktidar medyası tarafından bir destek var. 2018'de Muharrem Bey'le ilgili köşelerinde bir kez bile yazı yazmayanlar, günde 10 kez bahseder hale geldi şimdi."

Öte yandan Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklama dikkat çekti. İnce paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Muhalif görüntülü dar görüşlü bazı gazeteciler, bazı sosyal medya hesapları iktidardan daha fazla bizimle uğraşıyor. Amaçları CHP Milletvekili listelerindeki garabeti seçmeninden gizlemek. Bilmeleri gerekir ki seçmen kör ve sağır değildir. Bize gelince; açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyeceğimize ant içtik, anlayın artık yıldıramazsınız!"