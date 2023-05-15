Muharrem İnce sessizliğini bozdu: Seçim sonrası ilk paylaşım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Geçen hafta cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyuran Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğı Memleket Partisi, milletvekili seçimlerinde yüzde 0,92 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kaldığının kesinleşmesinin ardından ise Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi.

"ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN GİDENLERİZ"

Twitter paylaşımında gençlere seslenen İnce şu ifadeleri kullandı:

"Gençler, evlatlarım, biz 'Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidenleriz. Kendinizi üzmeyin, asla umutsuzluğa kapılmayın. Umut her zaman vardır."