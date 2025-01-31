Muharrem İnce'nin CHP'ye geri dönüş tarihi de yeni görevi de belli oldu

Bir süredir Ankara kulislerinde yüksek sesle dillendirilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağına dair kulisler artık netlik kazanırken gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin partideki görevini ve geri döneceğini açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin partisini kapatmadan CHP'ye geri dönüş kararı verdiği ve "baba ocağına dönüş" için geri sayımın da başladığı belirtilmişti.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Taksim Meydanı programında önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Yarkadaş, Muharrem İnce'nin önümüzdeki 15 gün içinde eski partisi CHP’ye geri döneceğini duyurdu.

Yarkadaş açıklamasında, "Kesin ve net olarak söylüyorum, 15 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çankaya üyesi olarak geri dönecek. Partiye dönerken herhangi bir talebi yok. 'CHP’li olarak hayatıma devam etmek istiyorum' demiş. Bu talebi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından olumlu karşılanmış." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İnce'nin CHP'ye dönüşüyle birlikte boşalacak olan Memleket Partisi Genel Başkanlığına, partinin önemli isimlerinden Reşat Şahin Öztürk’ün talip olduğunu belirtti.

Yarkadaş, İnce'nin bir görev beklentisinin bulunmadığını ancak yakın çevresinin önümüzdeki dönem TBMM Başkanlığı için adını andığını belirterek kulis bilgisini şöyle ifade etti:

"Muharrem İnce'nin herhangi bir görev talebi olmadığını öğrendim. Yakın arkadaşları diyor ki 'Önümüzdeki dönem neden Ankara Milletvekili olup Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olmasın?'"