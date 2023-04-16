Muharrem İnce'ye karşı Ekrem İmamoğlu hamlesi mi ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun peş peşe tek başına mitingler düzenlemesi dikkat çekerken, bu stratejinin Muharrem İnce'ye karşı yapılan bir hamle olduğu iddia edildi.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Sözcü TV’de yayınlanan Büyük Satranç Tahtası adlı programda bunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak stratejisi olduğunu iddia etti.

Erkin, cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin özellikle gençler üzerindeki etkisi azaltmak için böyle bir hamle geliştirildiğini belirtti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun bu konuda görüşüp anlaştığını belirterek, ilerleyen günlerde İmamoğlu'nu sahalarda daha çok göreceğimizi iddia etti.

Erkin'in açıklamaları şöyle;

"14 Mayıs Seçimleri için muhalefet cephesinde Muharrem İnce faktörünü sahada değiştirecek kişi Ekrem İmamoğlu. Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu bir görüşme yaptı ve strateji belirledi.

İnce’nin sahada gençleri etkileme faktörünü görüştüler. Kılıçdaroğlu ile birlikte değil daha çok İmamoğlu tek başına sokağa inecek, mitingler düzenleyecek.

"İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞTÜ"

Televizyon programlarına katılma değil de YouTube çekimleri yaparak, sahada gençlere dokunarak Muharrem İnce faktörünü azaltma kararı alınmış. Aslında bakarsanız İmamoğlu'nun heyecanlandırdığı kitle ile Muharrem İnce'nin heyecanlandırdığı kitle aynı. Bu stratejiyi İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü. Kemal Bey, sayın İmamoğlu'yla konuştu. İmamoğlu'nun son bir ayda çok şeyi etkileyeceğini düşünüyorum."