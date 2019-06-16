Mülteci yorumuna sert tepki: ''Alçaklık bile diyemem''

Sosyal medyada AK Parti lehine yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Tuğrul Selmanoğlu'nun Atatürk hakkında kullandığı 'mülteci' ifadelerine Sinan Oğan'dan çok sert tepki geldi.

Beyaz TV ekranlarında Suriyeli sığınmacıların konuşulduğu sırada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de 'mülteci' olduğunu söyleyen Tuğrul Selmanoğlu'nun skandal ifadeleri büyük tepki çekti.Sosyal medyada AK Parti lehine yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Tuğrul Selmanoğlu'nun skandal ifadelerine eski MHP Milletvekili Sinan Oğan çok sert tepki gösterdi. Selamoğlu için "Alçaklık dahi diyemem" diyen Oğan, RTÜK'ü göreve çağırdı.

SİNAN OĞAN:"BU TAM OLARAK ÇUKURDUR"

Alçaklık bile bir yükseklik ister, buna "alçaklık" dahi diyemem, alçaklık da bir seviyedir. Bu tam olarak çukurdur, çukur! Bu ülkenin kurucusu, kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'e "Mülteci" deme alçaklığını gösterdiniz! Neredesin ey @rtukkurumsal ne işe yararsın sen?

Canlı yayında Atatürk için skandal sözler !