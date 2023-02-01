Murat Karayılan ile fotoğrafı çıkan Şirin Payzın: ''Çözüm süreci vardı''

Gazeteci Şirin Payzın'ın, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın liderleriyle Kandil'de çekilen fotoğrafıyla tartışmalara "Bu röportaj AKP’nin çözüm süreci yani 'iş tuttuğu' dönemde yapıldı." açıklamasını yaptı.

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından, Halk TV sunucusu Şirin Payzın’la bir tartışma yaşadı. Birinci, HDP'nin Millet İttifakı ile pazarlık içerisinde olduğunu iddia etti. Bu iddiaların üzerine Payzın, "Kürtler Bakan da olur Cumhurbaşkanı da" dedi.

Tartışma devam ederken AK Partili Binici, Payzın’ın Kandil’de çekilen fotoğrafını paylaştı ve “Kürt benim öz kardeşimdir. Kastım, senin dağda ziyaret edip fotoğraf çektirdiklerinle iş tutanlar” dedi.

PAYZIN’DAN FOTOĞRAF AÇIKLAMASI

Şirin Payzın, Çözüm Süreci'nde PKK yöneticisi Murat Karayılan'la çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Birinci'ye şu şekilde karşılık verdi:

"Vesile oldu. Bu röportaj AK Parti’nin çözüm süreci yani 'iş tuttuğu' dönemde yapıldı. Dolmabahçe mutabakatı öncesi AK Parti’nin 'Tarihi' dediği ateşkes çağrısını izlemek üzere TRT, AA, Ulusal kanallar, AK Partili köşe yazarları ile birlikte gittik, soru sorduk. Röportaj CNN Türk’te yayınlandı. Arşivde.”