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Murat Kurum: ''İstanbul’u hep birlikte kucaklayacağız''

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Ermenileri Patrikliği’nde "Hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği, kimsenin geride kalmadığı bir İstanbul için koşacağız. İstanbul’u hep birlikte kucaklayacağız" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Türkiye Ermenileri Patrikliği’nde, Türkiye Ermenileri Patriği II.Sahak Maşalyan, Başpiskopos Aram Ateşyan ve Azınlık Cemaatleri ile bir araya geldi.

İstanbul’un medeniyet birikimine; varlıklarıyla, özgün değerleriyle asırlardır katkı sunan cemaatlerin temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kurum, Sarıyer Santa Maria İtalyan Kilisesi’ndeki ayin sırasında gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak konuşmasına başladı. Kurum, ’’Türkiye birbirinden çok farklı mezheplerin, dinlerin hoşgörü içerisinde yaşadığı; bir kardeşlik coğrafyasıdır.’’ dedi. 

İstanbul’da 1994 yılında başlayıp tüm Türkiye’ye yayılan iktidarları süresince azınlık temsilcilerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Kurum, ‘’Biz bu dostlarımızla; ortak vatan, ortak gelecek ve eşit vatandaşlık ilkesi ile yola çıktık.‘’ diye konuştu. 

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Ermenileri Patrikliği’nde "Hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği, kimsenin geride kalmadığı bir İstanbul için koşacağız. İstanbul’u hep birlikte kucaklayacağız" dedi.

Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesini inşa ettiklerini söyleyen Kurum, ‘’Hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği, kimsenin geride kalmadığı bir İstanbul için koşacağız. İstanbul’u hep birlikte kucaklayacağız.’’ sözlerini kullandı.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Ermenileri Patrikliği’nde "Hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği, kimsenin geride kalmadığı bir İstanbul için koşacağız. İstanbul’u hep birlikte kucaklayacağız" dedi.

1 Nisan’dan sonra Azınlık Cemaatlerinin ibadethanelerini depreme karşı güçlendireceklerini ve yeni ibadethaneler açacaklarını söyleyen Kurum, okulların da tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını, yaşlı yaşam ve engelli merkezleri açacaklarını belirterek konuşmasını tamamladı.

Etiketler ak parti murat kurum İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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