Murat Kurum'dan yerel seçim açıklaması: İstanbul'da duraklama dönemi bitecek

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'ndaki STK Buluşması programında konuştu.

"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ"

Vatandaşa daha hızlı ürün sunabilmek için e-ticaretteki varlığı güçlendireceklerini belirten Kurum, "Samimi bir duygumu paylaşmak isterim. Siz, gece gündüz İstanbul’un 964 mahallesini düşünen insanlarsınız. Fatih’in emanetinin taşına, toprağına, insanına emek veren insanlarsınız. Hem ailenizin rızkı, hem bu şehrin geleceği için de çırpınan insanlarsınız. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Allah bizi, ekibimizi; sizlere mahcup etmesin diyorum. İstanbul’umuzda; dükkanlarında alın teri döken tüm esnaflarımıza ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Esnafımız ne kadar güçlüyse, ülkemiz o kadar güçlenir. Biz, 81 ilin tamamında, İstanbul’un 39 ilçesinde, esnafımızın her anında hep yanında olduk. Şimdi esnafımızı daha da güçlendireceğiz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz.

"İSTANBUL'U SİZLERLE YÖNETECEĞİZ"

Sizin için ne yapacağız? Ben esnafımızla ilgili projelerimizi çok yakında detaylı bir şekilde paylaşacağım. Biz, İstanbul’u Küresel Ticaretin Merkezi yapacağız. Her bir esnafımız da bu büyük hedefin bir paydaşı olacak. Bunun için de; esnafımızı vatandaşımızla buluşturacak hem dijital hem de mekansal köprüler kuracağız. Size daha bereketli bir kazanç sunmak için, esnafımızın refahını artırmak için; dijital pazarlamayı destekleyeceğiz. Vatandaşımıza daha hızlı ürün sunabilmeniz için e-ticaretteki varlığınızı güçlendireceğiz. Bu konuda size; danışmanlık, teknik ve finansal her türlü desteği sağlayacağız. Yine; esnafımız bizden daha iyi çalışma mekanları istiyor. Buradan müjdemizi veriyorum. Biz, belediye olarak esnafımıza yeni toplu iş merkezleri kuracağız. Geçmişle geleceği buluşturan bir mimariyle yeni çarşılar kuracağız. Sizlere sağlıklı, güvenli, konforlu çalışma alanları yapacağız. Halkın sesi olan esnafımız, bizim mesai arkadaşımız olacak. Esnafımız bizim gözümüz, kulağımız olacak. Elimizi, esnafımızın omzundan asla çekmeyeceğiz. İstanbul’u sizlerle yöneteceğiz. 31 Mart akşamı, İstanbul’un Büyükşehir Belediye başkanı esnafımız olacak" şeklinde konuştu.

"TOPYEKUN BİR DEĞİŞİM VADEDİYORUZ"

Seçim çalışmaları çerçevesinde vaadlerini dile getiren Kurum, "Bakın altını çiziyorum. İlçe ilçe değil, mahalle mahalle İstanbul’un sorunlarını çıkardık. Çalışmalarımıza hiç boşluk vermeden devam ediyoruz. Yakında müjdelerimizi milletimizle paylaşacağız. Peki, biz nasıl bir İstanbul vadediyoruz, nasıl bir İstanbul müjdeliyoruz? Öncelikle; İstanbul’da kapsamlı bir belediyecilik reformu vadediyoruz. Topyekun bir değişim vadediyoruz. Güçlü bir vizyon vadediyoruz. Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul’u müjdeliyoruz. Uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul’u müjdeliyoruz. Adaletli bir yönetim müjdeliyoruz. Sadece geçici sosyal destek veren değil, kalıcı destekler veren bir belediyecilik vadediyoruz. İstanbul’un zenginliğini; kadınlarımıza, gençlerimize, engelli kardeşlerimize, yaşlılarımıza sunan; paylaşan bir İstanbul’u müjdeliyoruz. Sokakları güvenli ve huzurlu; yeşili artan, mavisi korunan; kültür, sanat ve turizmi ile yaşayan bir İstanbul’u müjdeliyoruz. Her rengiyle, tüm farklılıklarıyla, tüm dinamikleriyle; birlikte güçlenen bir İstanbul vadediyoruz. Huzurlu, mutlu, özgüveni yüksek bir İstanbul vadediyoruz. Yenilikçi ve girişimci; mirasını geleceğe taşıyan; ekonomide oyun kurucu bir İstanbul vadediyoruz.

"KİMSEYİ HAKSIZ YERE İŞİNDEN ETMEYECEĞİZ"

Artık eski Türkiye yok. Biz, ihtiyaç duyduğumuz her teknolojiyi yapma, her eseri imar etme, her hizmeti getirme gücüne erişmiş bir ülkeyiz. Ekonomide oyun kurucu İstanbul, mutlaka başarılacak. Bunun için de; İstanbul’un her yerine yeni ticari üsler kuracağız. Lojistik merkezleri kuracağız. Yeni çarşılar kuracağız. Liyakate önem vereceğiz. Mevcut yönetim tarafından haksızca ekmeği elinden alınmış İBB çalışanlarımızı işe geri alacağız. Ama kimseyi haksız yere işinden etmeyeceğiz. Gençlerimizi, kadınlarımızı, ev hanımlarımızı işyeri sahibi yapacağız. 39 ilçemize paylaşımlı ofisler açacak, genç girişimcilerimizi faydalandıracağız. Genç istihdamını tüm ilçe belediyelerimizle, paydaşlarımızla beraber zorunlu hale getireceğiz. İstanbul’un yeni yüzyılını gençlerimizle, kadınlarımızla inşa edeceğiz. Şunun altını çiziyorum. Sadece Kent Ekonomisini değil, hane ekonomisini de, ev ekonomisini de güçlendireceğiz. Hizmetin gitmediği, eser üretilmeyen tek bir mahallemiz kalmayacak. Bu hedefleri, sizlerle birlikte başaracağız" dedi.