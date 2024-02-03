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  4. Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan geldi

Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan geldi

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Usta sanatçı Orhan Gencebay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum’a hediye etti.

 Şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan ‘Sadece İstanbul’a ve İstanbul’un tarihi değerlerine yapılan vurgu dikkat çekti. Klipte ise Murat Kurum’un vatandaşlar ile samimi görüntülerine ve İstanbul’dan manzaralara yer verildi.

Kurum şarkıyı “İstanbul’umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay’ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba.” ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şarkının sözleri şöyle;

İstanbul İstanbul büyük aşkımsın
Seni çok seviyorum sen muradımsın
İstanbul İstanbul şimdi İstanbul
Sadece İstanbul yeniden İstanbul


Türkiye’mizin göz bebeğisin
Sen Allah’ın bizlere hediyesisin
Bütün dünyanın gözü var sende
Sen rabbimin bizlere emanetisin
Her yanın cennetten bir köşe gibi
Sen iyinin güzelin alametisin
Dünyada bir eşin bir benzerin yok
Sen Allah’ın lütfu kerametisin


İstanbul İstanbul büyük aşkımsın
Seni çok seviyorum sen muradımsın
İstanbul İstanbul sen ne güzelsin
Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin


İstanbul dünyanın başkenti sensin
Sen tarihin en büyük efsanesisin
Türkiye’m seninle gurur duyuyor
Ne mutlu sen hep bizimlesin
Adalar, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih
Sarayburnu, Tarabya, Beykoz, Boğaziçi
Saymakla bitmez ki eşin yok senin
Tarihin kültürünle dünyaya bedelsin

Etiketler murat kurum orhan gencebay seçim şarkısı şarkı beste
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