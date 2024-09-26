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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan flaş açıklamalar

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan flaş açıklamalar
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Cumhurbaşkanı adayımızı seçtirmek, Türkiye’mizi yeniden inşa etmek üzere 32 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi en üst düzeyde partimin hizmetine sunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

 Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda yolsuzluk, umutsuzluk ve çürümenin toplumun sosyal dokusunu adeta çökerttiğini söyledi. Bu durumun nedeni olarak iktidarı işaret eden Uysal, “Çıkışın tek formülü, kurucu değerler üzerinden Türk milletini yeniden bir araya getirecek ve yeni bir başlangıç için ikna edecek olan CHP iktidarıdır” dedi.

Partisinin verimli, çalışkan, üretken bir iktidar oluşturmasının Türkiye için de bir beka meselesi olduğunun altını çizen Uysal, bunun CHP’ye yeniden tarihsel bir görev yüklediğini dile getirdi. Uysal, “Ülkemizi ve insanımızı ayağa kaldırmak, nefes aldırmak, yeniden üretir, geleceğe inanır ve umut eder hale getirmek sorumluluğu kurucu irade olarak CHP’dedir. Yaşanan her soruna köklü ve sürdürülebilir çözüm önerilerini hayata geçirme yükümlülüğü de CHP’nindir” dedi.

Uysal, CHP’nin bir kez daha seçim kaybetmesine ne Türkiye’nin ne de partililerin tahammülü olmadığını söyledi. Ancak kamuoyu araştırmalarında CHP’nin hala istenilen oy oranına ulaşamadığına dikkat çeken Uysal, partisinden toplumu yeni bir başlangıç için organize etmesinin, etkili, bilgili, inanmış ve ülke sorunlarına odaklanan bir görünüm içinde olmasının beklendiğini dile getirdi.

Bu çerçevede, CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayının tartışılması ve yıpratılmasına meydan verilmemesi ve sorunların çözümüne odaklanılması gerekliliğine değinen Uysal, bunun topluma hissettirilmesi ve güven ilişkisinin kurulması gerektiğini söyledi.

Ancak toplumun ve bilinçli parti tabanının gelecekten endişeli olduğunu dile getiren Uysal, ‘göz göre göre bir seçim felaketine daha sürüklenmeye’ asla kabul etmeyeceklerini açıkladı. Uysal, “Anadolu’nun dört bir tarafından görüştüğümüz partililerimizle aynı kaygı ve duyarlılıkları paylaşmaktayız” dedi. Uysal, şunları söyledi:

“Bir toplumsal mutabakata ihtiyaç vardır. Bu tablo şekillenmediği ve toplumsal mutabakat tesis edilemediği takdirde vazifeye atılmak için içinde bulunduğum şartların sıkıntılı yanlarını düşünmeyeceğimi, gerçekleşemeyen toplumsal mutabakatı gerçekleştirmek, Anadolu’nun bütün potansiyelini ayağa kaldırmak, harekete geçirmek, Cumhurbaşkanı adayımızı seçtirmek, Türkiye’mizi yeniden inşa etmek üzere 32 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi en üst düzeyde partimin hizmetine sunacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.”

Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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