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  4. 16 Kasım 2020 12:29

Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini öne çekti

Türkiye Değişim Hareketi çatısı altında yeni parti çalışmalarını hızlandıran Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekti.

Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini öne çekti
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CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık'a çekti.

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini 4 Ocak 2021'den 20 Aralık 2020'ye çekti. Bu hafta Ankara'da kurmaylarını toplayacak olan Sarıgül kuruluş sloganını da belirledi.

Genel merkez binası Beysukentte hazır hale getirilirken partinin kuruluş sloganın da 'Çare değişim, çare Sarıgül' olacağı söylenildi.

Sarıgül cephesi, oy oranı ile ilgili "asgari yüzde 6.5 ile başlarız" iddiasında bulunuyor.

Kurulacak parti ile beraber Türkiye'deki faal parti sayısı 99'a yükselecek.

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