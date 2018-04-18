Nagehan Alçı: ''CHP'nin adayı %90 İlhan Kesici''

Türkiye bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "24 Haziran 2018'de erken seçim kararı aldık" açıklamasıyla seçim havasına girmesine rağmen ana muhalefet partisi CHP'nin henüz resmi bir Cumhurbaşkanı adayı yok.

Ancak kulislerde CHP'nin adayının İlhan Kesici'nin aday gösterileceği konuşuluyor. Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı bu akşam Habertürk TV ekranlarında canlı yayında "Benim gördüğüm kadarıyla CHP yüzde 90 olasılıkla İlhan Kesici'yi aday çıkaracak diye düşünüyorum. Çünkü İlhan Kesici'yi çok geniş bir tabana hitap edebilecek sağ kesimden de oy alabilecek bir isim olarak görüyorum" dedi.

"EĞER KILIÇDAROĞLU SANDIKTAN ÇIKMAZSA..."

Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için aday olmayacağını düşündüğünü belirten Nagehan Alçı "Şayet Kılıçdaroğlu'nun sandıktan çıkmaması durumunda sonradan partiye milletvekili olarak dönmek gibi komplikasyonlar da var ve tabiki çok ciddi bir tartışma başlayacaktır, CHP genel başkanının parti liderliği. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu değil ben yüzde 90 olasılık veriyorum İlhan Kesici'ye" ifadelerini kullandı.

İşte CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi adayı