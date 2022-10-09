Neredeyse tüm seçim anketlerinin kaybedeni olan MHP'den dikkat çeken iddia

Artık 1 seneden kısa bir süre kalan 2023 seçimleri öncesinde yapılan neredeyse tüm seçim anketlerinde oyları yüzde 10'dan yüzde 7'ye çekilen seçim barajının sınırında çıkan MHP'nin 2023 seçimlerinde "sürpriz" beklediği ortaya çıktı.

Kamuoyu araştırmalarında yüzde 5-6 gösterilen MHP geçtiğimiz yaz aylarında sahada atağa geçti. Yıl boyunca yapılan ilçe gezilerinin ardından yazın dört ilde "Aday belli, karar net" sloganıyla bölgesel mitingler yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis açıldıktan sonraki ilk grup toplantısında bu mitinglerdeki katılımı "Düşmanlar çatır çatır çatladı" sözleriyle anlattı, "Anketler şunu söylemiş, bunu söylemiş, bizim için vızıltıdır" dedi.

Parti yöneticileri de yaz aylarındaki mitingleri, hem anket şirketlerini hem de MHP’de büyük oy düşüşü olduğunu söyleyen gazetecileri işaret ederek "Alayına cevap oldu" sözleriyle değerlendirdi.

Peki bu kadar övünülen mitinglere kaç kişi katıldı?

Gazete Duvar'da yer alan habere göre MHP yöneticilerinin 'emniyet kayıtları' notuyla paylaştığı verilere göre Sivas, Bursa ve Kayseri mitinglerine katılım 30 binin üzerinde olurken Erzurum’da katılım 40 bini buldu.

MHP’nin baraj altı kaldığı dönem dahi yüzde 8’in altına düşmediğini söyleyen bir parti yöneticisi 'asıl sahanın anketinin önemli olduğunu' söylüyor.

"Bu seçim sürpriz sonuçlar ortaya çıkacak" diyen parti kurmayına göre MHP’nin şu anki gerçek oyu yüzde 13-14 civarında. "Artan oylar nereden geliyor" sorusuna yanıt ise, "HDP hariç herkesten alacağız" şeklinde.

Gazete Duvar