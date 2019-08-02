Nihal Olçok’tan Devlet Bahçeli’ye sert yanıt

Nihal Olçok, “İsmini bile ağzınıza almadığınız Sayın Meral Akşener’e mi şimdi bu çağrı?” ifadelerini kullandı.15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü’nde oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile eşi Erol Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresi’ni gerçekleştirecek olan İYİ Parti’ye ‘birleşme ve bütünleşme’ çağrısı yapan Bahçeli’ye tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Olçok, Bahçeli’nin açıklamalarını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: HDP ile yanak yanağa, PKK ile kucak kucağa, FETÖ ile arkalı önlü propaganda yapanlar diyen, ismini bile ağzınıza almadığınız Sayın Meral Akşener’e mi şimdi bu çağrı Sayın Devlet Bahçeli? O kadar hakaretten sonra ne tuhaf bir dünya. İnsana insan gerek efendiler…

İYİ Parti olağanüstü kurultayı öncesi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, “İYİ Parti’nin Olağanüstü Kurultay’ında MHP’yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye’nin gücüne güç katacak” ifadelerini kullanmıştı.