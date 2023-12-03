Önder Aksakal, DSP Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi
Önder Aksakal, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
TES-İŞ Toplantı Salonu'nda yapılan DSP 12. Olağan Kurultayı'nda, 663 delegeden 313'ü oy kullandı.
Aksakal, 306 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu, 7 oy ise geçersiz sayıldı.
Aksakal, önceki genel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vermiş; AKP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilmişti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol