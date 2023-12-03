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Önder Aksakal, DSP Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi

Önder Aksakal, DSP Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi
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Önder Aksakal, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

TES-İŞ Toplantı Salonu'nda yapılan DSP 12. Olağan Kurultayı'nda, 663 delegeden 313'ü oy kullandı.

Aksakal, 306 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu, 7 oy ise geçersiz sayıldı.

Aksakal, önceki genel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vermiş; AKP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilmişti.

 

Etiketler Önder Aksakal Demokratik Sol Parti DSP
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