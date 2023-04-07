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Ortak liste kararı verilmişti: YSK, CHP'nin başvurusunu işleme almadı

Ortak liste kararı verilmişti: YSK, CHP'nin başvurusunu işleme almadı
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Deva, Gelecek, Saadet ve DP'nin CHP'nin listesinde yer alacağına dair YSK'ya yapılan başvuru işleme alınmadı.

Deva, Gelecek, Saadet ve DP'nin CHP'nin listesinde yer alacağına dair YSK'ya yapılan başvuru işleme alınmadı. CNN Türk'ten Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgilere göre; Bu, ortak liste için engel oluşturmuyor. Partiler vekil adayı çıkarmayıp, aday göstermeyince amblemleri pusulada yer almıyor.

Etiketler ysk liste chp
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