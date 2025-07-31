Özel'den Erdoğan'ı çok kızdıracak rest

CHP lideri Özel İstanbul'un Şile ilçesinde dün akşam düzenlediği mitingte AK Parti iktidarını "üç, beş savcı ile yol yürüyenlere karşı milyonlarla birlikte yol yürüyenler, sokağa çıkamayanlara, pazara gidemeyenlere, serin salonlarda kendi atadıklarından alkış bekleyenler..." diyerek eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Şile'de düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerine Şile'de devam etti. Mitinge, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP Şile İlçe Başkanı Aras Arslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu katıldı.

'ÖRGÜT OLARAK KUCAKLAŞMALIYIZ DEDİK'

Şile, Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen mitingde konuşan Özgür Özel, “Şile, iradesine sahip çıkıyor. Şile'nin denizini, doğasını görenler, Şile'ye uzaktan bakanlar sanmasın ki burası CHP'nin kalesi. Üç dönemdir burayı Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyordu. Biz milletin verdiği karara bir şey demedik. Dönüp de Şile'ye kafa tutmadık. 'Kendimiz daha iyisini yapmalıyız' dedik. 'Örgüt olarak kucaklaşmalıyız, milletin sesini dinlemeliyiz' dedik. Sizin bir evladınızı, benim adaşımı aday gösterdik. İki kişiden birinin oyunu aldık. Son seçimlerde Şile'de destan yazdık. Şimdi o Şile'nin seçtiği belediye başkanını maalesef bugün cezaevinde ziyaret ettim. Benim adaşımın, Şile'nin başkanının, sizin evladınızın, Özgür Başkan'ın size selamlarını getirdim Şileliler. İş aslında o kadar kara mizah ki… Bugün Özgür Başkan ile Silivri'de konuştuk. Diyor ki 'Geldim, 1,2 milyar lira bütçeli belediyeyi 1 milyar borçla teslim ettiler. Teftiş Kurulu'nu görevlendirdim. Beş yılda 30 dosyada 580 milyon liralık usulsüzlük tespit ettiler. Bunları çıkardım. Ekim 2024'te gözlerinin içine bakarak, bütün belediye meclisine anlattım, kimse bir şey demedi.' Üç dönem yönetip bezdirdikleri, bu sene belediyeden gittikleri, alamadıkları yetkiyi oyunlarla almak için belediye başkanımıza iftira edip, onun hakkını yiyip, sizin oyunuzu gasp etmeye çalışıyorlar. Buradan açıkça söylüyoruz. Bu oyunlar bir tarafta dursun. Ama geçmiş dönemden 30 tane dosya dururken, tek bir liralık kusuru olmayan Özgür Başkanımızı ve Şile'nin iradesini size yedirmeyeceğiz" diye konuştu.

'AĞUSTOS AYINDA EYLEM YAPAN İŞÇİLERE VE MEMURLARA SAHİP ÇIKIN'

Özgür Özel, “Staj, çıraklık mağdurları, emeklilikte adalet bekleyenler, memurların sözleşme görüşmeleri geldi, şimdi memur sendikalarının yandaşı ile anlaşıp memurları çırak çıkarmaya çalışanlar var. Hala 600 bin kamu işçisinin çerçeve protokolünü yapmadılar. TÜRK-İŞ Başkanına başka kağıt yazıp gösterdiler, Mehmet Şimşek'e gidip döndüler, 'İkinci altı ay enflasyon da vermeyiz, Mehmet Şimşek'in niyetlendiği enflasyonu zam olarak veririz' dediler. Bugün duyduk ki TÜRK-İŞ meydanlara çıkıyor. Kötü yaptıklarında 'Kötü' dedik. Yanlış yaptıklarında eleştirdik. Ama ister DİSK olsun, ister TÜRK-İŞ olsun, ister HAK-İŞ olsun emekçinin haklı talepleri için mademki meydana çıkmaya karar verdiler, mademki diyorlar 'Ağustos ayında 500 işyerinde grev var.' Buradan bütün emekçilere sesleniyorum. Hiç korkmayın, arkanızda millet var. Biz varız, sizinle birlikte meydanlardayız. Sözüme kıymet veren herkese, Ekrem Başkan'ın sözüne kıymet veren herkese, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerine, seçmenlerine, Türkiye'nin bütün demokratlarına, bütün hak arayanlara sesleniyoruz ki, mutlaka birlikte kazanacağız. Ağustos ayında eylem yapan işçilere ve memurlara sahip çıkın. Onlarla birlikte olun. Hep birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

'ZENGEZUR KORİDORU TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ KALKANI'

Özel, “Amerika'nın Türkiye'deki Büyükelçisi Barrack… Bu nasıl bir büyükelçi, anlayamadık. Ancak bu sefer de çıktı 10 gün önce, 'Zengezur koridorunu Amerikalı bir şirkete verin. 100 yıl işletsin' dedi. Bugün de aynısını Trump teklif ediyor. Bunlar susuyor, sessiz kalıyor. Zengezur koridoru, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında geçişi sağlayan, Türkiye'nin Nahçıvan üzerinden Azerbaycan'la doğrudan geçişini sağlayan, Rusya, İran ve Çin ile olan ilişkilerde, Kafkaslar üzerinden Türkiye'yi güçlendiren, Türkiye'nin 'yumuşak güç' dediğimiz etkili etkinliğini, kavgasız gücünü pekiştiren en önemli kanalken, nasıl oluyor da Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi 'Bunu Amerikalı şirkete verin' diyor. Trump, bunu tekrar ediyor. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Hem Azerbaycan'ın, hem bizim, hem Kafkaslardaki tüm Türki Cumhuriyetlerin menfaatlerini 100 yıllığına bir Amerikan şirketine satamazsınız. Sattırmayız, sattırmayacağız" dedi.

Özgür Özel, “Siz bugün buraya gelerek, bizimle birlikte olarak, aslında nasıl bir cesareti, nasıl bir dayanışmayı, nasıl bir kararlılığı ortaya koyduğunuzu; dosta da gösterdiniz düşmana da gösterdiniz. Şimdi üç, beş savcı ile yol yürüyenlere karşı milyonlarla birlikte yol yürüyenler, sokağa çıkamayanlara, pazara gidemeyenlere, serin salonlarda kendi atadıklarından alkış bekleyenlere karşı, yazın ortasında bu sıcakta, bu meydanda toplanan Şile'de Şile'den fazlasını toplayanlara helal olsun, teşekkür ediyorum, her birinize selam olsun" diye konuştu.

DHA