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Özgür Özel ben TRT'nin yalancısıyım diyerek zaferi ilan etti

Özgür Özel ben TRT'nin yalancısıyım diyerek zaferi ilan etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Bugün partimizi birinci parti yaptık! Vallahi ben TRT'nin yalancısıyım. Size söz veriyorum ilk genel seçimde de Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkez binası önünde konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Işıkları kapattırmayan milletimize teşekkür ediyorum. CHP'nin tüm kademelerinde görev yapan tüm emekçileri ve gönüllüleri yürekten kutluyorum.

Rakibine iki kat fark atan Mansur Yavaş'ı, bir Cumhurbaşkanı ve 17 bakana karşı seçim kazanan Ekrem başkanı, muhteşem bir seçim sonucuna imza atan Vahap Seçer'i, Adana gibi başkan Zeydan Karalar'ı, Antalya'yı iki kez üst üste kazanma başarısı gösteren Muhittin Böcek'i kutluyorum.

İl belediye başkanlarımızı kutluyorum. Söylediğimizde birileri inanmıyordu; kıyı şeridinden içeri hamle yapacağız dedik... Bursa'yı, Balıkesir'i, Denizli'yi ve Manisa'yı kazandık. Uşak'ı, Afyon'u, Kütahya'yı kazandık. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kazanmadığımız bir ile memleketim Manisa'ya teşekkür ediyorum.

40 yaş altı 17 adaydan 11'i seçildi. Tüm gençleri tebrik ediyorum.  Milletimiz ekmeğini küçültenlere açık mesaj vermiştir. Yok sayılanlar ülkeyi yönetenlere açık mesaj vermiştir. Seçildiği kesinleşen belediye başkanı sayımız 410. 

Bugün partimizi birinci parti yaptık! Vallahi ben TRT'nin yalancısıyım.

Size söz veriyorum ilk genel seçimde de Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız!"

 

Etiketler CHP özgür özel  TRT trt'nin yalancısıyım
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