Özgür Özel, CHP'li 3 ismin Kılıçdaroğlu ziyareti için ilk açıklama

CHP lideri Özgür Özel, kurultay davası öncesi Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç'un Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin ilk kez değerlendirmede bulundu.

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay’a ilişkin açılan iptal davasının duruşmasından 'mutlak butlan' kararı çıkması ihtimali gündemdeki yerini korurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç sürpriz bir şekilde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklama yapması talebiyle ziyaret etti. Ancak 3 isim Kılıçdaroğlu'ndan olumsuz yanıt aldı.

"BU TUZAĞA DÜŞMEMEK LAZIM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de konuya ilişkin dikkat çeken yorum geldi. BirGün'e konuşan Özel, duruşma ve mutlak butlan ihtimaline karşı şu ifadeleri kullandı:

“30 Haziran’dan bir endişem yok. YSK kararının zaten kesin olduğu, AYM’ye itiraz süresinin dolduğu bir süreç. Sonuç değil, süreç odaklı, partiyi tartıştırmaya yönelik bir sürecin içindeyiz. Ben bu tartışmaların hep dışında kalmaya çalıştım. Kurultayda, CHP tarihinde bir genel başkanın aldığı en yüksek oya ulaştık. İlk kez bir genel başkanın yaptığı anahtar liste, İsmet Paşa’dan beri delinmeden geçti. Olağanüstü kurultayda da delege iradesinin arkasında durdu. Tüm örgüt, bu süreçte partinin böyle bir tartışmanın içinde olmaması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET

Geçmiş dönemde de parti içi tartışmalar olduğunda anketlerde düştüğümüz de gözetilince, partiyi bu tartışmanın içine çekmeye çalıştılar. Biz ise ısrarla sürecin dışında kalmayı tercih ettik. Arkadaşlarımız, iyi niyetle Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tartışmaları sonlandıracak bir açıklama yapmasını istediler. Benim ne 30 Haziran’dan ne de devamında olacaklardan bir endişem yok. Ama tutun ki böyle bir şey (Mutlak butlan kararı) oldu, seçmenlerin bize emanetini bir kenara bırakmamızı kimse bizden beklemesin. 19 Mart itibarıyla nasıl Saraçhane’ye sahip çıktıysak, partimize de sahip çıkarız.

Süreci elbette dikkatle takip ediyoruz ama Türkiye’de bu kadar ekonomik sorunlar varken bu gündem içinde boğulmayacağız. Ben veresiye defterini açmak istiyorum, birileri eski defterleri açmak istiyor. Yaşananlar, CHP’ye ve Türkiye’ye kurulmuş büyük bir tuzak. Bu tuzağa düşmemek lazım.”

1 TEMMUZ’DA SARAÇHANE

Özel, CHP’nin yeni dönemdeki yol haritasına yönelik ise şunları kaydetti:

“19 Mart’tan sonra hafta iki miting yapıyoruz. İmamoğlu’na yapılan haksızlığı da ülkenin diğer sorunlarını da gündeme taşıyoruz. İmamoğlu’na yapılan hukuksuzluğu unutturmadan ama akaryakıt zammını da çiftçinin sorunları da konuşarak yola devam edeceğiz.

1 Temmuz Salı günü, İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100’üncü gününde, grup toplantısı saatinde İstanbul’da olacağız. Tutukluluğun 100 gününün muhasebesini hem hukuki açıdan hem siyasi açıdan hem de toplumsal olarak değerlendireceğiz. Daha sonra akşam hep birlikte Saraçhane’ye gidecek, eylem yapacağız. Öte yandan, hak mücadelesi veren herkese destek olmaya da devam edeceğiz.”

Birgün