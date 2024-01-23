Özgür Özel'den emekli zammı tepkisi: ''Bahçeli ve Erdoğan'a sesleniyorum...''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli aylıklarına yapılan zamma tepki gösterdi. Özel, ''En düşük emekli aylığı asgari ücret olana kadar mücadele edeceğiz. Bahçeli ve Erdoğan’a sesleniyorum; ağzınıza dolamışsınız DEM, DEM, DEM, milletin derdi zam, zam, zam.'' diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarına yapılan zamma isyan eden Özel, ''Tayyip Erdoğan 2024'ü emekliler yılı ilan etti ama 2024 AK Parti'nin emeklilerle dalga geçtiği seneye dönüştü. En çok rahat etmesi gerekenler emekliler, yıllarca çalışıp bu millete öğrenci yetiştiren öğretmenler, sınır boylarında görev yapan askerler.'' diye konuştu.

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"2016 yılının 22 Ocak’ında iki buçuk metre karın altında söz verdiğimiz gibi grubumuz adına ellerimizle onu toprağın altına teslime ettik. Her 22 Ocak’ta onu anıyoruz.

Devlet Bey'in, Tayyip Bey'in iftiralarını bir kenara bırakıyoruz, halkın sorunlarına odaklanıyoruz. Esas sorun mutfaktaki yangın. Kötü ekonomi nedeniyle halk her gün yoksullaşıyor. En büyük zorluğu da emeklilerimiz çekiyor.

Tayyip Erdoğan 2024'ü emekliler yılı ilan etti ama 2024 AK Parti'nin emeklilerle dalga geçtiği seneye dönüştü. En çok rahat etmesi gerekenler emekliler, yıllarca çalışıp bu millete öğrenci yetiştiren öğretmenler, sınır boylarında görev yapan askerler.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE SESLENDİ

'Tayyibi Üzmeyen İstatistik Kurumu'nun yüzünden emekliler zorluk çekiyor. TÜİK, hepimiz adına güya sahadan istatistik toplayacak, ona göre emekliye, çalışana zam verilecek. TÜİK enflasyonu yüzde 64 belirledi. Bir yılda tavuk yüzde 81, zeytinyağı yüzde 180, patlıcan yüzde 123 zamlanmış. Gerçek enflasyon yüzde 127. Yarı yarıya fark var. TÜİK hesaplarına göre en düşük emekli maaşına yüzde 33 zam yapıldı. En düşük emekli aylığı asgari ücret olana kadar mücadele edeceğiz. Bahçeli ve Erdoğan’a sesleniyorum; ağzınıza dolamışsınız DEM, DEM, DEM, milletin derdi zam, zam, zam.

Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta emekli maaşlarına zamdan sonra dedi ki 'Bunun bize getirdiği yük 200 milyar lira.' Ama 1 senede KKM'ye ödediği para 800 milyar lira.

Her ülke emeklisine milli gelirden pay öder, nüfus yaşlandıkça bu pay artar. Türkiye'de 3 sene önce emekliye milli paydan ödenen pay yüzde 7 idi, EYT gelmiş olmasına rağmen bu yıl yüzde 5 olmuş.

AK Parti'nin emekliyi yoksullaştırması tesadüfen değil, taammüden, bilerek isteyerek. Bu hafta Meclis'te yapacağımız tüm çalışmalarda gereken önergeleri vereceğiz. O çok milliyetçi milliyetçi emeklinin yüzü gülsün diye mi emekli sürünsün diye mi oy kullanacak?

YAKALANAN SUÇ ÖRGÜTLERİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı dikkatle takip ediyorum. 236 yabancı suç örgütü lideri yakalanmış. Ali Yerlikaya döneminde yakalanan suç örgütü liderlerine bakıp da memleket temizleniyor sanmayın. Bu suç örgütü liderleri ne zaman geldi buraya? Yerlikaya'yı o makama atayan mürekkebin sahibinin atadığı Süleyman Soylu döneminde. Soylu'yu atayan dolma kalemin sahibi ile Yerlikaya'yı atayan kalemin sahibi aynı kişi. Memleketi bu pisliğe batıranlar da onlar. Kanmayın.

Dedim ki; 'Süleyman Soylu hakkında soruşturma önergesini getir' dedim. Soylu dönemiyle ilgili hesaplaşmayı kendi yöntemleriyle yapıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan, hem uluslararası suçlularla ilgili, Ayhan Bora Kaplan, Ankara'daki eğlence merkezleri ve kimsesiz çocuklar üzerinden altında kalacağınız o rezaletler ortaya dökülmeden evvel ya Süleyman Soylu'nun gereğini yaparsın ya bu rezaletten bizzat sorumlusun" dedi.

HAFİZE GAYE ERKAN'A İLİŞKİN İDDİALAR

Bir süredir Gaye Hanım'ın babası, çocuğu üzerinden bir şeyler yapılıyor. İddialar doğruysa durum vahim, iddialar yalansa durum vahim. AK Parti'nin kendi iç savaşının Merkez Bankasında yürütmesi kabul edilemez. İsimler değişiyor, vitrin değişiyor ama anlayış değişmediği için sıkıntılar bitmiyor.

SEÇMENE ÇAĞRI: "KİMSE SANDIĞA KÜSMESİN"

Cumartesi günü Çankaya'daydık. Ertesi gün Tunceli'de de Elazığ'da da gördüğüm bir şey var. Herkes 31 Mart'ı iktidara ders vermenin ayırdına varmış. 31 Mart seçimlerinde Tayyip Erdoğan hiçbir şey olmamış gibi oy alırsa, 4 yıl boyunca yüzünüze bakmayacak.

Ne asgari ücret ne çalışma şartlarında adım atmayacaklar. Bu yoksulluğa, işsizliğe rağmen kimse sandığa küsmesin. İktidara sarı kart gösterilirse önümüzdeki süreç muhalefet açısından; işçiler, köylüler, dezavantajlılar için fırsat haline gelir.

Türkiye'nin bütün göç alan belediyelerini CHP yönetiyor. Bütün göç veren belediyeleri de Cumhur İttifakı yönetiyor. CHP'nin yönettiği yerlere koşuş var. Hepiniz kendi memleketlerinize, illerinize, ilçelerinize Kadıköy'ü, Çankaya'yı, Yenimahalle'yi getirebilirsiniz. Çağrımız Kastamonu'ya, Erzincan'a, Malatya'ya, Erzurum'a, Denizli'ye, Bursa'ya, Manisa'ya, çağrımız 81 ilimizedir. Çağrımız bütün güzel insanlara. Hep birlikte sandıkta buluşacağız."